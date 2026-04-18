Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi yeniden tırmandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi. ABD Başkanı Trump buna karşılık önce teşekkür etti, sonra ablukanın devam edeceğini duyurdu. Bu hamlenin ardından İran, bugün Hürmüz'ü yeniden kapattı.

"GÜN SONUNA KADAR BAZI BİLGİLER AÇIKLANACAK"

Oval Ofis'te kameralar karşısına geçen Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ilişkin "İran bize şantaj yapamaz" dedi. Açıklamasında görüşmelerin çok iyi gittiğini söyleyen Trump, gün sonuna kadar bazı bilgilerin açıklanacağını ifade etti.

