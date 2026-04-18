Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

İnternet üzerinden verdiği siparişi teslim almak üzere kapıya gelen kuryeye yönelik sergilenen davranış, sosyal medyada tartışma yarattı. “Sürpriz” adı altında kayda alınan görüntülerde, bir kadının kuryeye yönelik uygunsuz ifadeler kullandığı ve sınırları aşan davranışlarda bulunduğu görüldü.

KURYEYE AHLAKSIZ TEKLİF

Videoda kadının önce “Kart mı, nakit mi?” şeklinde soru yönelttiği, ardından ise kuryeye göğüslerini göstererek ahlaksız teklifte bulunduğu anlar yer aldı. Kuryenin şaşkınlık yaşadığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

HERKES EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Paylaşılan video, kullanıcılar tarafından yoğun tepkiyle karşılanırken, birçok kişi yetkililere çağrıda bulunarak kadının gözaltına alınmasını istedi.

