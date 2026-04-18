Haberler

Bomba iddia: Özkan Yalım'ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otelinde 254 adet cinsel içerikli kaset bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart sabah saatlerinde Ankara’daki bir otelde gözaltına alındı. Yalım ile birlikte, yanında bulunan belediye çalışanı bir kadın da gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI 

Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken, savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. 30 Mart’ta görülen duruşmada, Özkan Yalım ile birlikte 8 kişi tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart tarihinde yaptığı açıklamada tutuklanan Özkan Yalım’ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yalım’ın yerine Uşak Belediye Başkan Vekili olarak CHP’li Hatice Terekeci Özkan seçildi.

Özkan Yalım, 20'li yaşlardaki belediye çalışanıyla otel odasında yakalanarak gözaltına alınmıştı

“254 KASET” İDDİASI GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında Yalım’a ait olduğu öne sürülen “Yalım Garden” isimli işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşletmede yapılan aramada, muhasebeciye ait bilgisayardan 254 adet kaset çıktığı ileri sürüldü. Kasetlerde kimlerin yer aldığı ve söz konusu kayıtların şantaj amacıyla kullanılıp kullanılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Chp in epsteyni

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANI VARDI YASAK AŞK YAŞAYAN AMPÜL PARTİLİ

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

254 kaset 254 kişi anlamınamı geliyor sizce.Bu arkadaş neden hala ihraç edilmedi. disiplin süreci. iye bukadar uzadıki.Başkalarına gelince süreç hemen işlerdi.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

