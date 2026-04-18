Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

Geçtiğimiz şubat ayında, Tanju Özcan'ın Mehmet Eren Akgüney hakkında şantaj iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 13 sayfalık iddianame Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 28 Şubat'ta Akgüney gözaltına alınıp tutuklanırken, Tanju Özcan da farklı bir dosya olan "icbar suretiyle irtikap" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

20 MİLYON LİRA VE LÜKS TALEP İDDİASI

İddianamede, Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği; Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer aldı. Aynı dosyada, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri ve makam odasındaki sözleri nedeniyle Tanju Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

DURUŞMAYA DAMGA VURAN İFADE

Bolu’da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın hem 'müşteki' hem de 'sanık' sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmaya damga vuran olay ise mağdur Öznur Ç.'nin verdiği ifade oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kapalı oturumda ifade veren müşteki Öznur Ç., "Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu nedeniyle iletişim kurmak zorunda kaldım" dedi.

"TANJU ÖZCAN İLE BİRLİKTE OLDUK, ŞOFÖRÜ DE İZLEDİ"

Özcan ile bir cinsel birliktelik içinde olduğunu ifade eden Öznur Ç., "Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" dedi.

