Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

Şantaj davasında ortaya çıkan ifadelerde, belediye çalışanı Öznur Ç., Tanju Özcan’ın belediyeye ulaşan bir ses kaydının ardından kendisini yanına çağırdığını, bu görüşmeyi istememesine rağmen işten çıkarılma korkusuyla iletişim kurmak zorunda kaldığını iddia etti. Öznur Ç., daha sonra Narven Termal Kasaba’da Özcan ile birlikte olduklarını, bu sırada şoförün de yanlarında bulunduğunu ve kendilerini izlediğini öne sürdü.

Geçtiğimiz şubat ayında, Tanju Özcan'ın Mehmet Eren Akgüney hakkında şantaj iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 13 sayfalık iddianame Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 28 Şubat'ta Akgüney gözaltına alınıp tutuklanırken, Tanju Özcan da farklı bir dosya olan "icbar suretiyle irtikap" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

20 MİLYON LİRA VE LÜKS TALEP İDDİASI

İddianamede, Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği; Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer aldı. Aynı dosyada, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri ve makam odasındaki sözleri nedeniyle Tanju Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

DURUŞMAYA DAMGA VURAN İFADE

Bolu’da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın hem 'müşteki' hem de 'sanık' sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmaya damga vuran olay ise mağdur Öznur Ç.'nin verdiği ifade oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kapalı oturumda ifade veren müşteki Öznur Ç., "Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu nedeniyle iletişim kurmak zorunda kaldım" dedi.

"TANJU ÖZCAN İLE BİRLİKTE OLDUK, ŞOFÖRÜ DE İZLEDİ"

Özcan ile bir cinsel birliktelik içinde olduğunu ifade eden Öznur Ç., "Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" dedi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

Hatırlarmısınız bir zamanlar kabatasta 20 yarı çıplak adam etrafımı sardı diyen vardı

Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu

Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı
Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu

Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
ABD ile İran arasındaki yeni müzakere tarihi belli oldu

Savaş bitiyor mu? Yeni müzakere tarihi belli oldu