Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
ORC Araştırma’nın 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da CHP üstünlüğünü korurken, Aydın ve Uşak’ta AK Parti’nin öne geçtiği, Kütahya’da ise MHP’nin birinci olduğu görülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin’de CHP önde kalmaya devam ederken, Antalya ve Burdur’da AK Parti’nin öne geçtiği, Hatay, Kahramanmaraş ve Isparta’da mevcut durumun korunduğu, Osmaniye’de ise MHP’nin birinciliğini sürdürdüğü dikkat çekiyor.
ORC Araştırma tarafından 2026 yılının ilk üç ayında elde edilen verilerle hazırlanan anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Bugün yerel seçim olsa” başlığıyla yayımlanan çalışmada, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki büyükşehir ve il belediyelerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar yer aldı.
EGE BÖLGESİ’NDE GENEL TABLO KORUNUYOR
Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da mevcut tabloya paralel şekilde CHP’nin önde olduğu görülüyor. Ancak Aydın ve Uşak’ta dengelerin değiştiği dikkat çekti. Ankete göre bu iki ilde AK Parti öne çıkıyor. Kütahya’da ise MHP’nin birinci parti olduğu görülüyor.
AKDENİZ’DE KRİTİK DEĞİŞİMLER
Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin’de CHP’nin üstünlüğünü koruduğu görülürken, Antalya ve Burdur’da AK Parti’nin öne geçtiği dikkat çekti. Hatay, Kahramanmaraş ve Isparta’da AK Parti’nin mevcut gücünü sürdürdüğü, Osmaniye’de ise MHP’nin birinciliğini koruduğu görüldü.
BAZI İLLERDE EL DEĞİŞİMİ SİNYALİ
Araştırma sonuçları, özellikle Aydın, Uşak, Antalya ve Burdur gibi illerde yerel yönetimlerin el değiştirebileceğine işaret ediyor. Bu durum, yaklaşan seçimler öncesi siyasi rekabetin artacağı yorumlarına neden oldu.
VERİLER 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNE AİT
Paylaşılan sonuçların, 2026 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen araştırmalara dayandığı belirtilirken, seçmen eğilimlerindeki değişimin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.