Üsküdar Üniversitesi Haberleri - Üsküdar Üniversitesi Haber - Haberler

Üsküdar Üniversitesi Haberleri
Üsküdar Üniversitesi haber, Üsküdar Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan tercih yapacak adaylara uyarılar Açıklaması
TÜRKPATENT'e 6 ayda 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı
Mehmet Yıldız: Perde arkasında tüm ihtiyaçları karşılayan bir zat vardır
Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor
Merve Kavakçı kimdir? Merve Kavakçı kaç yaşında, nereli? Merve Kavakçı hayatı ve biyografisi!
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi
Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!
Medyanın uzman isimleri USMEK'te "Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli" kapsamında bir araya geldi
Son Dakika | MALTEPE EMNİYETİ DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜNDE POLİS PSİKOLOGLARI KUTLADI
Nevzat Tarhan kimdir? Prof. Dr. Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!
Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?
GMİS Karadon ŞUbesi Kilimli İşletmesi taban eğitim semineri yapıldı
Son dakika haber: "Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik" belgeselinin galası yapıldı
İstanbul Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİNİ HEKİMİN DE DIŞLANMAYACAĞI SİSTEME DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR
Deniz Ülke Arıboğan kimdir? Deniz Ülke Arıboğan kaç yaşında, nereli? Deniz Ülke Arıboğan hayatı ve biyografisi!
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?
Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy'un mesleği nedir? İşte, Adli Tıp Kariyeri..
Survivor Atakan ve Ögeday kardeş mi, akraba mı? Survivor All Star Ögeday ve Atakan Işıktutan kardeş mi, yakınlığı nedir? Atakan ne dedi?
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?
Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist kime denir? Narsist insanlara nasıl davranmalı? Narsist kişilik bozukluğu testi!
Çocuk istismarıyla mücadele için "Bireysel Rehabilitasyon Modeli" protokolü imzalandı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Dârülfünun'dan Günümüze Türk Yükseköğretim Sistemi" Başlıklı Konferans...
"PDR ve Özel Eğitim Günleri" atölye çalışmalarının ardından sona erdi
Ahmet Keşli kimdir? Ahmet Keşli kaç yaşında, nereli? Ahmet Keşli hayatı ve biyografisi!
Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?
Sağlık Ocakları PCR Testi yapıyor mu? Sağlık ocağında test yapılıyor mu?
18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete
K-POP nedir? K-POP açılımı nedir? K-POP tehlikesi nedir? K-POP nasıl tehlike yaratıyor?
Sahte aşı ve sahte PCR testleri, önlem alınmazsa pandemiyi uzatabilir
İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?
Ürettikleri titreme engelleyici bileklik ile Parkinson hastalarına umut olacaklar
14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete
Aylin Tutgun Ünal kimdir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hayatı ve biyografisi!
Cam şişe, kırık cam ve naylon poşetler orman yangınına davetiye çıkarıyor
Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?
Beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu?
7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları