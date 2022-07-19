Üsküdar Üniversitesi Haberleri - Üsküdar Üniversitesi Haber - Haberler

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Üsküdar Üniversitesi Haberleri

Üsküdar Üniversitesi haber, Üsküdar Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan tercih yapacak adaylara uyarılar Açıklaması

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan tercih yapacak adaylara uyarılar Açıklaması

Üsküdar Üniversitesi - 19.07.2022
TÜRKPATENT'e 6 ayda 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

TÜRKPATENT'e 6 ayda 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 17.07.2022
Çocukların aşırı teknoloji kullanımı otizme neden olabiliyor

Çocukların aşırı teknoloji kullanımı otizme neden olabiliyor

Üsküdar Üniversitesi - 05.07.2022
Mehmet Yıldız: Perde arkasında tüm ihtiyaçları karşılayan bir zat vardır

Mehmet Yıldız: Perde arkasında tüm ihtiyaçları karşılayan bir zat vardır

Üsküdar Üniversitesi - 02.07.2022
Büyükşehir'in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk

Büyükşehir'in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk

Üsküdar Üniversitesi - 02.07.2022
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

Üsküdar Üniversitesi - 01.07.2022
İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor

İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor

Üsküdar Üniversitesi - 27.06.2022
'Metaverse ile ilgili okuryazarlık eğitimi verilmeli' önerisi

"Metaverse ile ilgili okuryazarlık eğitimi verilmeli" önerisi

Üsküdar Üniversitesi - 21.06.2022
Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor

Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor

Üsküdar Üniversitesi - 17.06.2022
7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

Üsküdar Üniversitesi - 16.06.2022
Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor

Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor

Üsküdar Üniversitesi - 15.06.2022
Üsküdar Üniversitesi'nden YKS öncesi açıklama

Üsküdar Üniversitesi'nden YKS öncesi açıklama

Üsküdar Üniversitesi - 14.06.2022
Evliliğin temeli güven duygusuna dayanıyor

Evliliğin temeli güven duygusuna dayanıyor

Üsküdar Üniversitesi - 10.06.2022
Merve Kavakçı kimdir? Merve Kavakçı kaç yaşında, nereli? Merve Kavakçı hayatı ve biyografisi!

Merve Kavakçı kimdir? Merve Kavakçı kaç yaşında, nereli? Merve Kavakçı hayatı ve biyografisi!

Üsküdar Üniversitesi - 02.06.2022
Prof. Dr. İbrahim Öztek: 'Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi'

Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Azerbaycan bu günlere kolay gelmedi"

Üsküdar Üniversitesi - 28.05.2022
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

Üsküdar Üniversitesi - 26.05.2022
İTÜ'de 'Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı' konuşuldu

İTÜ'de "Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı" konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi - 21.05.2022
Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

Üsküdar Üniversitesi - 18.05.2022
Kahta'da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi

Kahta'da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi

Üsküdar Üniversitesi - 16.05.2022
Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi

Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi

Üsküdar Üniversitesi - 16.05.2022
Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi

Medyanın uzman isimleri USMEK'te "Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli" kapsamında bir araya geldi

Üsküdar Üniversitesi - 12.05.2022
Son Dakika | MALTEPE EMNİYETİ DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜNDE POLİS PSİKOLOGLARI KUTLADI

Son Dakika | MALTEPE EMNİYETİ DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜNDE POLİS PSİKOLOGLARI KUTLADI

Üsküdar Üniversitesi - 10.05.2022
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak

Üsküdar Üniversitesi - 09.05.2022
Son dakika haber! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haber! Atama kararları Resmi Gazete'de

Üsküdar Üniversitesi - 23.04.2022
Nevzat Tarhan kimdir? Prof. Dr. Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

Nevzat Tarhan kimdir? Prof. Dr. Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi!

Üsküdar Üniversitesi - 22.04.2022
Sağlık Bakanlığı, yerli insülin üretimi için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, yerli insülin üretimi için harekete geçti

Üsküdar Üniversitesi - 13.04.2022
Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor

Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor

Üsküdar Üniversitesi - 06.04.2022
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Üsküdar Üniversitesi - 31.03.2022
GMİS Karadon ŞUbesi Kilimli İşletmesi taban eğitim semineri yapıldı

GMİS Karadon ŞUbesi Kilimli İşletmesi taban eğitim semineri yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 27.03.2022
Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan 'Aile İçi İletişim' konulu konferans

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan "Aile İçi İletişim" konulu konferans

Üsküdar Üniversitesi - 26.03.2022
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek

Üsküdar Üniversitesi - 24.03.2022
Son dakika haber: 'Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik' belgeselinin galası yapıldı

Son dakika haber: "Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik" belgeselinin galası yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 21.03.2022
GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 20.03.2022
Prof. Dr. Öztek: '18 Mart destandan da öte'

Prof. Dr. Öztek: "18 Mart destandan da öte"

Üsküdar Üniversitesi - 18.03.2022
İstanbul Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İstanbul Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 17.03.2022
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİNİ HEKİMİN DE DIŞLANMAYACAĞI SİSTEME DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİNİ HEKİMİN DE DIŞLANMAYACAĞI SİSTEME DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR

Üsküdar Üniversitesi - 15.03.2022
GMİS Merkez Servisleri Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

GMİS Merkez Servisleri Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 13.03.2022
GMİS Amasra Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

GMİS Amasra Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 06.03.2022
Deniz Ülke Arıboğan kimdir? Deniz Ülke Arıboğan kaç yaşında, nereli? Deniz Ülke Arıboğan hayatı ve biyografisi!

Deniz Ülke Arıboğan kimdir? Deniz Ülke Arıboğan kaç yaşında, nereli? Deniz Ülke Arıboğan hayatı ve biyografisi!

Üsküdar Üniversitesi - 24.02.2022
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?

Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?

Üsküdar Üniversitesi - 21.02.2022
Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy'un mesleği nedir? İşte, Adli Tıp Kariyeri..

Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy'un mesleği nedir? İşte, Adli Tıp Kariyeri..

Üsküdar Üniversitesi - 20.06.2022
Survivor Atakan ve Ögeday kardeş mi, akraba mı? Survivor All Star Ögeday ve Atakan Işıktutan kardeş mi, yakınlığı nedir? Atakan ne dedi?

Survivor Atakan ve Ögeday kardeş mi, akraba mı? Survivor All Star Ögeday ve Atakan Işıktutan kardeş mi, yakınlığı nedir? Atakan ne dedi?

Üsküdar Üniversitesi - 14.02.2022
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Üsküdar Üniversitesi - 06.02.2022
Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?

Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2022 Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atakan Işıktutan hangi yıl yarışmaya katıldı?

Üsküdar Üniversitesi - 05.02.2022
Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist kime denir? Narsist insanlara nasıl davranmalı? Narsist kişilik bozukluğu testi!

Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist kime denir? Narsist insanlara nasıl davranmalı? Narsist kişilik bozukluğu testi!

Üsküdar Üniversitesi - 21.04.2022
GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Üsküdar Üniversitesi - 23.01.2022
Ahmet Furkan Başdemir kimdir?

Ahmet Furkan Başdemir kimdir?

Üsküdar Üniversitesi - 07.01.2022
Saldırgan köpeğin sahibi 'cinayet' suçundan yargılanmalı

Saldırgan köpeğin sahibi "cinayet" suçundan yargılanmalı

Üsküdar Üniversitesi - 30.12.2021
Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy Adli Tıp Kariyeri..

Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy Adli Tıp Kariyeri..

Üsküdar Üniversitesi - 25.12.2021
Çocuk istismarıyla mücadele için 'Bireysel Rehabilitasyon Modeli' protokolü imzalandı

Çocuk istismarıyla mücadele için "Bireysel Rehabilitasyon Modeli" protokolü imzalandı

Üsküdar Üniversitesi - 24.12.2021
4. Kayseri Kitap Fuarı, 'Sezai Karakoç' anısına kapılarını açtı

4. Kayseri Kitap Fuarı, 'Sezai Karakoç' anısına kapılarını açtı

Üsküdar Üniversitesi - 03.12.2021
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 'Dârülfünun'dan Günümüze Türk Yükseköğretim Sistemi' Başlıklı Konferans...

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Dârülfünun'dan Günümüze Türk Yükseköğretim Sistemi" Başlıklı Konferans...

Üsküdar Üniversitesi - 18.11.2021
'PDR ve Özel Eğitim Günleri' atölye çalışmalarının ardından sona erdi

"PDR ve Özel Eğitim Günleri" atölye çalışmalarının ardından sona erdi

Üsküdar Üniversitesi - 18.11.2021
Ahmet Keşli kimdir? Ahmet Keşli kaç yaşında, nereli? Ahmet Keşli hayatı ve biyografisi!

Ahmet Keşli kimdir? Ahmet Keşli kaç yaşında, nereli? Ahmet Keşli hayatı ve biyografisi!

Üsküdar Üniversitesi - 14.11.2021
Azerbaycanlı Büyükelçi ve akademisyenler Karabağ Zaferini anlattı

Azerbaycanlı Büyükelçi ve akademisyenler Karabağ Zaferini anlattı

Üsküdar Üniversitesi - 11.11.2021
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 'Atatürk iyi bir takım lideriydi'

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Atatürk iyi bir takım lideriydi"

Üsküdar Üniversitesi - 11.11.2021
Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu? PCR testi nerelerde yapılır?

Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu? PCR testi nerelerde yapılır?

Üsküdar Üniversitesi - 10.11.2021
Başkan Yılmaz: 'Karabağ Zaferi, hepimizin bayramı'

Başkan Yılmaz: "Karabağ Zaferi, hepimizin bayramı"

Üsküdar Üniversitesi - 09.11.2021
Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak

Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak

Üsküdar Üniversitesi - 05.11.2021
Türk Dünyası gençleri evliliğe nasıl bakıyor?

Türk Dünyası gençleri evliliğe nasıl bakıyor?

Üsküdar Üniversitesi - 03.11.2021
Doğada spor yaparken nelere dikkat edilmeli?

Doğada spor yaparken nelere dikkat edilmeli?

Üsküdar Üniversitesi - 26.10.2021
Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Üniversitesi - 19.10.2021
Bu belirtiler, bozuk psikoloji işareti olabilir

Bu belirtiler, bozuk psikoloji işareti olabilir

Üsküdar Üniversitesi - 18.10.2021
Travmalara zamanında müdahale çok önemli!

Travmalara zamanında müdahale çok önemli!

Üsküdar Üniversitesi - 07.10.2021
'İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi' başladı

"İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi" başladı

Üsküdar Üniversitesi - 07.10.2021
Toplumsal duyarsızlaşma, sosyal sorunları çoğaltan bir fenomen!

Toplumsal duyarsızlaşma, sosyal sorunları çoğaltan bir fenomen!

Üsküdar Üniversitesi - 06.10.2021
Sağlık Ocakları PCR Testi yapıyor mu? Sağlık ocağında test yapılıyor mu?

Sağlık Ocakları PCR Testi yapıyor mu? Sağlık ocağında test yapılıyor mu?

Üsküdar Üniversitesi - 24.09.2021
'Hiçbir antibiyotik Covid'den korumaz'

"Hiçbir antibiyotik Covid'den korumaz"

Üsküdar Üniversitesi - 22.09.2021
18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete

18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete

Üsküdar Üniversitesi - 18.09.2021
K-POP nedir? K-POP açılımı nedir? K-POP tehlikesi nedir? K-POP nasıl tehlike yaratıyor?

K-POP nedir? K-POP açılımı nedir? K-POP tehlikesi nedir? K-POP nasıl tehlike yaratıyor?

Üsküdar Üniversitesi - 15.09.2021
Neden zatürre ve grip aşısı olunmalı?

Neden zatürre ve grip aşısı olunmalı?

Üsküdar Üniversitesi - 13.09.2021
PCR testi tek başına yeterli değil!

PCR testi tek başına yeterli değil!

Üsküdar Üniversitesi - 10.09.2021
Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu?

Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu?

Üsküdar Üniversitesi - 10.01.2022
Sahte aşı ve sahte PCR testleri, önlem alınmazsa pandemiyi uzatabilir

Sahte aşı ve sahte PCR testleri, önlem alınmazsa pandemiyi uzatabilir

Üsküdar Üniversitesi - 07.09.2021
Didem Ceran'dan eğitim göndermesi

Didem Ceran'dan eğitim göndermesi

Üsküdar Üniversitesi - 31.08.2021
İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?

İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi - 31.08.2021
Esnaf, Kapalıçarşı'nın daha fazla tanıtılmasını istiyor

Esnaf, Kapalıçarşı'nın daha fazla tanıtılmasını istiyor

Üsküdar Üniversitesi - 23.08.2021
Ürettikleri titreme engelleyici bileklik ile Parkinson hastalarına umut olacaklar

Ürettikleri titreme engelleyici bileklik ile Parkinson hastalarına umut olacaklar

Üsküdar Üniversitesi - 20.08.2021
14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete

14 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ağustos Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31568 sayılı Resmi Gazete

Üsküdar Üniversitesi - 14.08.2021
Aşırı yüksek sıcaklıklar, stres ve kaygıya yol açıyor

Aşırı yüksek sıcaklıklar, stres ve kaygıya yol açıyor

Üsküdar Üniversitesi - 12.08.2021
Uluslararası COVID-19 Çalışmalarına AKÜ'den Katkı

Uluslararası COVID-19 Çalışmalarına AKÜ'den Katkı

Üsküdar Üniversitesi - 11.08.2021
Sevr, Türkleri ve Osmanlıyı dünya üzerinden silme projesiydi (2)

Sevr, Türkleri ve Osmanlıyı dünya üzerinden silme projesiydi (2)

Üsküdar Üniversitesi - 10.08.2021
Afet sonrası travmaya hemen müdahale edilmemeli!

Afet sonrası travmaya hemen müdahale edilmemeli!

Üsküdar Üniversitesi - 10.08.2021
Yaşlıların ve bebeklerin sıvı tüketimine özen gösterilmeli

Yaşlıların ve bebeklerin sıvı tüketimine özen gösterilmeli

Üsküdar Üniversitesi - 09.08.2021
ÇEVRESEL FELAKETLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ EKO- ANKSİYETE

ÇEVRESEL FELAKETLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ EKO- ANKSİYETE

Üsküdar Üniversitesi - 07.08.2021
Grip semptomlarında izole olunmalı

Grip semptomlarında izole olunmalı

Üsküdar Üniversitesi - 06.08.2021
Aylin Tutgun Ünal kimdir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hayatı ve biyografisi!

Aylin Tutgun Ünal kimdir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hayatı ve biyografisi!

Üsküdar Üniversitesi - 05.08.2021
Cam şişe, kırık cam ve naylon poşetler orman yangınına davetiye çıkarıyor

Cam şişe, kırık cam ve naylon poşetler orman yangınına davetiye çıkarıyor

Üsküdar Üniversitesi - 03.08.2021
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 'Ciddi empati erozyonu var'

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Ciddi empati erozyonu var"

Üsküdar Üniversitesi - 29.07.2021
Giresun Üniversitesi'nden Büyük Başarı

Giresun Üniversitesi'nden Büyük Başarı

Üsküdar Üniversitesi - 28.07.2021
Üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor

Üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor

Üsküdar Üniversitesi - 28.07.2021
Beyin tümörlerinde psikoloji göz ardı edilmemeli!

Beyin tümörlerinde psikoloji göz ardı edilmemeli!

Üsküdar Üniversitesi - 27.07.2021
Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Ebru Polat kimdir? Ebru Polat hayatı ve biyografisi! Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Üniversitesi - 27.07.2021
Beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu?

Beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu?

Üsküdar Üniversitesi - 11.10.2020
7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

7 Temmuz 2020 Salı 31178 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Üsküdar Üniversitesi - 07.07.2020
Neslican Tay paylaşımı tepki çeken Nevzat Tarhan kimdir?

Neslican Tay paylaşımı tepki çeken Nevzat Tarhan kimdir?

Üsküdar Üniversitesi - 23.09.2019
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