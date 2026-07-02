3. Uluslararası Âl-i Beyt Sempozyumu'ndan insanlığa çağrı…

İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu ahlaki, sosyal ve çevresel krizlere Nebevî miras perspektifinden çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyum, yayımlanan kapsamlı manifesto ile sona erdi.

"İNSANLIĞIN İLAHİ HAKİKATLERDEN UZAKLAŞMASI KÜRESEL SORUNLARI DERİNLEŞTİRDİ"

"Nebevî Mirasın Işığında İslam Medeniyeti Manifestosu" başlığıyla kamuoyuyla paylaşılan manifestoda, günümüz dünyasında yaşanan savaşlar, çevre felaketleri, toplumsal çözülmeler ve manevi boşluğun ortak bir krizin farklı yansımaları olduğu ifade edildi. Gazze'den Sudan'a, Ukrayna'dan Myanmar ve Doğu Türkistan'a kadar yaşanan insani trajedilere dikkat çekilen bildirgede, insanlığın ilahi hakikatlerden uzaklaşmasının küresel sorunları derinleştirdiği belirtildi.

Dünyanın büyük bir ahlaki krizle yüz yüze olduğu bir zamanda Âl-i Beyt Sempozyumu’nu düzenlemenin amacının, başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığı Nebevî mirası hatırlamaya; onun üzerinde düşünmeye bir davet olduğu kaydedilen manifestoda, şöyle devam edildi:

“Hz. Peygamber'in beşeriyete hediye ettiği Kur'an'ın nuruyla ve penceresiyle kâinata ve topluma bakmaya ve anlamaya bir çağrıdır. İnsanın tarih boyunca kendisine sorduğu ‘Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayatının anlamı nedir?’ vb. sorulara Nebevi miras ışığında cevap aramaktır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ‘Size iki şey bırakıyorum…’ hadisinde işaret ettiği iki temel emanet olan Kur’an-ı Kerim ve Âl-i Beyt’in, birbirini tamamlayan ilmî ve manevî rehberliğini akademik yöntemlerle incelemek; bu mirasın insanlığın ortak değerlerine sunduğu katkıyı disiplinler arası bir perspektifle ortaya koymak ve elde edilen bilgi birikimini akademi dışındaki geniş kitlelerle paylaşmaktır.”

Nebevi mirası hatırlamanın önemi…

Nebevi mirası hatırlamanın, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Hira Mağarası'nda aldığı ve en yakınlarından başlayarak bütün insanlığa duyurduğu bu nurun, insanlığın gidişatını tamamen nasıl değiştirdiğini anlamaya bir davet olduğu dile getirilen manifestoda, şunlar kaydedildi:

“Hz. Peygamber'in getirdiği hakikat nuru sayesinde, kâinattaki bütün hareketler, çeşitlilikler, değişimler ve dönüşümler anlamsızlıktan ve kör tesadüflerin oyuncağı olmaktan kurtuldu. Her biri, Allah'ın kudretini ve hikmetini anlatan birer mektup, yaratılışın sırlarını gösteren birer işaret, Allah'ın isimlerini yansıtan birer ayna hâline geldi. Böylece bütün kâinat, Allah'ın hikmetini sergileyen büyük ve anlamlı bir kitaba dönüştü. Aynı nur, insanı diğer canlılardan daha zayıf, daha muhtaç ve daha kırılgan gösteren acziyetini ve ona hüzün, keder, endişe taşıyan aklını da aydınlattı. Bu aydınlanmış akılla insan, kendi aczini ve ihtiyaçlarını Allah'a yönelmenin bir vesilesi hâline getirerek bütün canlıların üstüne yükseldi. Aczini dua ve kullukla değerlendiren insan, nazlı bir sultan; ihtiyaçlarını Rabbine arz eden insan, yeryüzünün değerli bir emanetçisi (halifesi) oldu. Üstelik bunu zor kullanarak, baskı ve hâkimiyet kurarak yapmamıştır. Asıl fethettiği yerler insanların akılları, kalpleri, ruhları ve gönülleridir. İnsanların sevgisini kazanmış, akıllarına rehber olmuş, nefislerini eğitmiş ve ruhlarına sultanlık etmiştir.”

22 MADDELİK YOL HARİTASI

Veda Hutbesi’nden ve sempozyumda sunulan tebliğlerden ilham alınarak kaleme alınan manifestoda "varlık ve anlam", "rahmet", "toplumsal dönüşüm", "aile", "gençlik", "yapay zekâ" ve "çağımıza çağrı" başlıkları altında 22 maddelik bir yol haritası ortaya konuldu.

Manifestonun "varlık ve anlam" ı ele alan ilk bölümünde, nübüvvetin insanın ve kâinatın anlamını kavramadaki temel rehber olduğu vurgulanırken; bilimin ve teknolojinin ancak vahyin ortaya koyduğu hikmet ve ahlaki ilkelerle buluştuğunda insanlığın gerçek faydasına hizmet edebileceği ifade edildi.

"Rahmet" başlığında ise merhametin yalnızca bireysel bir erdem değil, medeniyetin kurucu ilkesi olduğu belirtilerek; insanın yanı sıra hayvanların, doğanın ve tüm canlıların korunmasının Nebevî mirasın ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi. Çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci de bu anlayışın temel unsurları arasında gösterildi.

Toplumsal ve ahlaki dönüşüme ayrılan bölümde ise insan onuru, can ve mal dokunulmazlığı, ırk üstünlüğünün reddi, kadın haklarının korunması, ekonomik adalet, emanet bilinci ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğu vurgulandı. Servetin amaç değil emanet olduğu, sömürü yerine adaletin esas alınması gerektiği ifade edildi.

Manifestoda aile, gençlik ve teknolojiye ilişkin mesajlara da geniş yer verildi

Manifestoda aile, gençlik ve teknolojiye ilişkin mesajlara da geniş yer verildi. Ailenin toplumun temel taşı olduğu belirtilirken, dijital çağın aile bağlarını zayıflatmasına karşı sevgi, güven ve merhamet temelli bir aile yapısının korunması gerektiği dile getirildi. Gençlere iradelerini güçlendirmeleri, dijital bağımlılıktan uzak durmaları ve bilgiyle birlikte ahlakı da öncelemeleri tavsiye edilirken; yapay zekânın insanlığın hizmetinde kullanılmasının, ancak bunun ahlaki ilkeler, mahremiyet ve vicdan ekseninde sınırlandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Manifestoda "rahmet medeniyeti"nin geçmişe duyulan bir özlem değil, geleceği inşa edecek evrensel bir medeniyet tasavvuru olduğu vurgulanarak; insanlığın karşı karşıya bulunduğu ahlaki, sosyal ve çevresel krizlerin çözümünün merhamet, adalet, emanet ve sorumluluk ekseninde yeniden inşa edilecek bir anlayışla mümkün olacağı ifade edildi.

"İNSANLIĞIN YAŞADIĞI KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ NEBEVİ MİRASTA ARANMALI"

Manifestonun sonuç bölümünde, 3. Uluslararası Âl-i Beyt Sempozyumu'nun, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin insanlık onuruna yakışır bir ahlak ve medeniyetin inşasında en güçlü kurucu esasları ortaya koyduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Nebevî mirasın yalnızca tarihî bir birikim olmadığı, günümüz insanının karşı karşıya bulunduğu ahlaki, sosyal ve manevi sorunlara çözüm sunabilecek evrensel ilkeler içerdiği ifade edildi.

Manifestoda, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın "er-Rahmân" ve "er-Rahîm" isimleriyle rahmetini bütün varlığa yaydığına işaret edilerek, Hz. Muhammed'in de "âlemlere rahmet" olarak gönderilen en güzel örnek olduğu belirtildi. Kur'an ve Nebevî mirasa samimiyetle bağlı kalan herkesin bu rahmet anlayışının temsilcisi olabileceği ifade edilen bildirgede, Hz. Peygamber'in "Size iki şey bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece kurtuluşa erersiniz: Allah'ın Kitabı ve Âl-i Beytim." hadisine atıf yapılarak, Âl-i Beyt'in Sünnet-i Seniyye'nin korunması ve yaşatılmasındaki merkezi rolüne dikkat çekildi.

"MANEVİ VE SOSYAL KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ RAHMET, ADALET VE TEVHİTTE"

Sonuç bölümünde bildirilerde öne çıkan diğer bir hususun da ‘modern dünyanın içine düştüğü manevi ve sosyal krizlerin yegâne çözümünün Nebevi mirasın sunduğu rahmet, adalet ve tevhit ışığında yeniden dirilmekle mümkün olduğuna’ dikkat çekildi.

Kur'an'ın evrensel ilkeleri ve Hz. Peygamber'in sünnetinin, insanın varoluşuna anlam kazandıran, onu yeryüzünün sorumlu bir emanetçisi ve onurlu bir halifesi olarak konumlandıran temel referanslar olduğu ifade edilen manifestoda, yalnızca maddi ilerlemeye dayalı medeniyet anlayışlarının insanlığın yaşadığı sorunları çözmekte yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Gerçek gelişmenin ise bilim ve teknolojinin manevi değerler, hikmet ve ahlakla birlikte ele alınmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Manifestoda, şöyle devam edildi:

“Çağımızda insanlığın üzerine kâbus gibi çöken sosyal ve psikolojik çürümüşlüklerin, aileyi özellikle de çocukları ve genç nesilleri pençesinde kıvrandıran sosyal medya, yapay zekâ ve aşırı madde bağımlılıklarının tedavisi de ancak merhamet ve sevgi bağlarıyla güçlenmiş bir irade ve inançla mümkün olabilecektir. 3. Al-i Beyt sempozyumu, insanlığı merhamet eksenli bir medeniyeti inşa etmeye ve İslam ahlakını kuşanmaya çağıran bir uyanış manifestosudur. Dünyada şerefli bir konuma gelmek ve insaniyetin saadet vasıtası olmak, ancak Kur’ân’a sarılmak ve onun birinci tefsiri olan Nebevi mirasla mümkündür.

Dünya ‘merhamet, adalet, eşitlik, kardeşlik’ temelinde yeniden inşa edilecekse, bu inşa ancak rahmetle temellenebilir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberi ve nebevi mirasını hatırlamak, o temeli yeniden bulmanın ilk adımıdır. Nebevî miras, sadece asr-ı saadete ait, bugün ancak hasreti çekilen kapanmış bir sayfa değil; geleceğin medeniyetini inşa ve ihya edecek en mükemmel ruhtur. Güneş doğmuş, son aydınlanma yaklaşmıştır; artık gözleri kapatmak sadece kendine karanlık yapmaktır. Asırlardır süren gaflet uykusundan uyanma vaktidir. Kur’ân’ın nuruyla münevver olup hakikî medeniyet-i insaniyeye sarılmak, sadece bir tercih değil, varoluşsal bir zorunluluktur. Eğer Müslümanlar İslâm ahlakının güzelliklerini hayatın her alanında yaşayarak gösterebilse, bütün vicdanlar yine Asr-ı saadetteki gibi Kur’an güneşine pervane olacaklardır.”

Kaynak: Haberler.com