Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Üsküdar Üniversitesi akademik danışmanlığında, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Dernekler Federasyonu'nun katkı sunduğu, 'Sağlıklı İlişkiler, Güçlü Evlilikler' projesinin açılış programı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapıldı.

"AİLE HUZURLU OLURSA, TOPLUM DA HUZURLU OLUR"

Açılışta konuşan Dr. Nebiye Yaşar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın önemli bulduğu 'Sosyal İnovasyon Model Projesi'nin, Türkiye'de örnek olacak pilot uygulamasının ilk defa Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Dr. Yaşar, "Toplumun en küçük birimi olan aile mutlu olursa, toplum da mutlu olur, aile huzurlu olursa, toplum da huzurlu olur, aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Bunun farkındalığında ve bilincinde olarak, projemizi, 'Sağlıklı İlişkiler ve Güçlü Evlilikler' adıyla İçişleri Bakanlığı'na sunduk. İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzün desteğiyle bu proje 1 yıl boyunca sizlerle olacak. Herkes seferberlik içinde, Kaymakamımız bütün ilçedeki müdürlerimizin projede olmasını sağladı" dedi.

"30 SENE SONRA NÜFUS 60 MİLYONA DÜŞECEK"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, programın 'oturum' bölümünde yaptığı konuşmada, "Birinci sur kanunlar, ikinci sur gelenekler, üçüncü sur da ailedir. Aile iç kaledir. Maalesef ki, kanunlar kurallar aileyi korumuyor, anayasamızda yazıyor ama batıdan kopya edildiği için aileyi koruyamayan, farkında olmadan aileye zarar veren uygulamalar var. Toplumdaki normlar da bu iletişim çağı nedeniyle ciddi şekilde hızla değişti, 10 sene, 20 seneye göre çok şey değişti. Anadolu irfanı diyorduk, gelenekler diyorduk, çocuklarımızı koruyor diyorduk, ailemiz sağlam diyorduk. Ama şu anda ailemiz maalesef artık doğurganlıkta yüzde bir buçuğun altına düştü. Yüzde ikinin altına düştüğü zaman nüfus geriliyor. Bu ne demektir? 30 sene sonra nüfus 80'den 60 milyona düşecektir, bu kriz demektir. Onun için çok ciddi bir aile projesi yapıldı. Geç de olsa bir geleneklerimiz hala aile konusundaki duyarlılığımız devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aileye duyarlılığı olanların şanslı olduğunu söyleyerek, "Onlar çocuklarının geleceklerini koruyacaklar. Toplum genel olarak bu konuda tavır almazsa, artık azınlık durumda kalırsa aileyi koruma felsefesi, geleceğimiz tehlikede demektir. Aile Yılı ilan edilmesinin sebebi, hatta güvenlik meselesi gibi gösterilmesinin sebebi bu. Aile sorunlarını çözmek için, eski sorulara yeni cevaplar vereceksiniz. Yeni cevaplar, yeni yöntemler, bilimsel yöntemler, bilimsel projelerle, aileyi yapılandırmak gerekiyor. Bozulmuş olan, çürüme gösteren ilişkileri bu şekilde güçlendirmek gerekiyor. Gençlere böyle dokunabiliriz, aileleri böyle onarabiliriz. Görsel çare var, çözümü var, formülü var hazır. Çözüm bunu uygulamakta. Yapacak bir şey de var, hepsi hazır, bunun için de devlet iradesi var şu anda. Aile Akademisi çok güzel bir örnek ve Aile Arabuluculuk Sistemi. Bu sistem çıktı davalar yüzde 75 azaldı. Halbuki aile konusunda problemin çözülmesi için formül var. Bu formülü uygulamak gerekiyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "SAVAŞTAN BÜYÜK TEHDİT" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan nüfus artış hızındaki düşüşle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Bu, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir." demişti. Aile kurumunun tehdit altında olduğunu belirten Erdoğan, "İş dünyası, eğitim ve siyaset başta olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeyiz, vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.