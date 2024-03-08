Üye Girişi
Haberler

Üsküdar Üniversitesi'nde 'Zirvedeki Kadınlar' ödül töreni

Güncelleme:

Kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde-hayatlarında üstün başarılar gösteren 16 seçkin kadına 9 Mart'ta gerçekleştirilecek Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni'nde ödül-plaketleri takdim edilecek.

Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda Düzenlenecek Ödül Töreni Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılıyor. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilerek kutlanmaya başlayan "Dünya Kadınlar Günü", Türkiye'de de anılmaya başlandı.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'lar tarafından ülkemizde yaygın bir şekilde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün Üsküdar Üniversitesi, TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) ve TÜMBİFED (TümBürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) işbirliğiyle ZİRVEDEKİ KADINLAR ÖDÜL-PLAKET TÖRENİ ile anılacak.

Bu çerçevede, kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde-hayatlarında üstün başarılar gösteren, dolayısıyla zirveye çıkma becerisi gösteren 16 seçkin kadınımıza, 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek törende, ödül-plaketleri takdim edilecek.

2024 Yılı Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "ZİRVEDEKİ KADINLAR" olarak ödüllendirilecek kadınlar şu isimlerden oluşuyor:

  • Ayla Algan Tiyatro Oyuncusu
  • Demet Sabancı ÇETİNDOĞAN Shopsa Online E-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı
  • Demet TANER Yazar
  • Deniz Ülke ARIBOĞAN, Prof. Dr. Uluslararası İlişkiler
  • Esin Çelebi BAYRU Mevlana'nın 22. Kuşak Torunu
  • İlkin AYDIN Milli Voleybolcu
  • Lale BELKIS Manken, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu, Müzisyen
  • Muazzez İlmiye ÇIĞ Sümerolog
  • Nermin Abadan UNAT, Prof. Dr. Türkiye'nin İlk Kadın Gazetecisi
  • Nilüfer NARLI, Prof. Dr. Sosyolog, Roman Yazarı
  • Sakine ERUZ, Prof. Dr. Türk Dili ve Çeviribilim
  • Semra ÜNAL, Dr. Yılın En Başarılı Akademisyen Girişimcisi
  • Suna KESKİN Tiyatro Oyuncusu
  • Tülin BARSHAN Uçak Kazasından Kurtulan VİP Hostesi
  • Türkan KAFADAR Kostüm ve Müze Tasarımcısı, Sanat Yönetmeni
  • Ioanna Kuçuradi, Prof. Dr.İnsan Hakları ve Felsefe
Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Kadınlar Günü Konferans Dünya Kadın Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Baykal Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Baykal Işık kimdir? Adem Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Adem Yılmaz kimdir? Gizem Gülen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Gizem Gülen kimdir? Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Melih Terzioğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Melih Terzioğlu kimdir? Ertunç Tezcan kimdir? İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı Ertunç Tezcan kimdir? Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir? Erman Çıkar kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Erman Çıkar kimdir? Güven Kılıç kimdir? İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç kimdir? Tanzer Sucu kimdir? İYİ Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Tanzer Sucu kimdir? Ergün Özgün kimdir? İYİ Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Ergün Özgün kimdir? Halil Çokgüler kimdir? İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Halil Çokgüler kimdir? Olcay Oral kimdir? İYİ Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Olcay Oral kimdir? Nizamettin Yılmaz kimdir? İYİ Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Nizamettin Yılmaz kimdir? Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title