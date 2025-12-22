Haydar Aliyev, Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ülke tarihinde "Umummilli Lider" ünvanıyla anılan Haydar Aliyev, ölümünün 22. yılında Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen programla yad edildi.

Üniversitenin Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin mimarı: Ulu Önder Haydar Aliyev'i Anma Gecesi", saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Siyaset bilimci ve gazeteci Ülker Piriyeva'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Haydar Aliyev'in de Mustafa Kemal Atatürk gibi Türkler için çok önemli bir önder olduğunu söyledi.

Her ikisinin de yolları açtığını belirten Güngör, "Biri Türkiye'nin biri de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yolunu açtı. Onlar ışıklarıyla bizim özgürlüğümüzün yol açıcılarıydı. Bu iki ulu önderin ortak özelliği, kahramanlık destanını kendi milletleriyle birlikte yazmalarıdır. Destanı cephede, meydanlarda birlikte gerçekleştirdiler. Birlikte kahramanlık hikayeleri yazıldı ve tarihe birlikte geçildi." ifadelerini kullandı.

Görevi nedeniyle çok defa Azerbaycan'da bulunduğunu aktaran Güngör, her iki ülkenin kültürlerinin benzer değil, aslında bir olduğunu dile getirdi.

"Tek millet, iki devlet" sözünün son derece doğru olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Ortak kültüre sahibiz. Hiç ayrı bir dil değil, hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Biraz nüanslar var o kadar. Birkaç gün kaldıktan sonra Azerbaycan dilini çok rahat konuşmaya başladım. Bana artık yabancı gelmiyor. Dolayısıyla Azerbaycanlı öğrencilerimiz de buraya geldiklerinde birkaç gün içinde okuma işini çözüyor."

Açılışın ardından düzenlenen panelde, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot konuşma yaptı.

Panel sonrası ses sanatçısı Süreyya Eyvazova "Sarı Gelin" parçasını seslendirirken, program katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.