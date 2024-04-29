Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Bilgi ve teknolojiyi yakalamak için becerilere ihtiyaç var

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda, bazı becerileri edinmeden bilgi ve teknolojiyi yakalamak ve geçmenin çok zor olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda iki gün süren TECH'24 Mühendislik ve Teknoloji Zirvesi, Üsküdar Üniversitesi Teknoloji ve İnavasyon Kulübü Başkanı Sevde Ergün, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tarhan, teknoloji girişiminin 21. yüzyıldaki önemine vurgu yaparak, "Bu yüzyıldaki becerileri edinmeden bilgi ve teknolojiyi yakalamak ve geçmek çok zor. Her yüzyılın doğrusu farklı. Yeni sorulara yeni cevaplar vermek gerek. 21. yüzyıl becerilerinden ilki, takım çalışması yapabilmek. Bireysel zekalar grup zekasının önüne geçemiyor. O nedenle takım çalışması yapabilenler, farkı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Gelişmiş ülkelerde farklı, aykırı düşünenlere ödül veriliyor"

Farklı mizaçtaki, hayat görüşündeki insanların aynı amaç için benzer şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Tarhan, "Bu çağ, 'Değiş de gel, benim gibi düşün, benim gibi anla, benim gibi kavra.' anlayışını kaldırmıyor. Gelişmiş ülkelerde farklı, aykırı düşünenlere ödül veriliyor ama gelişmemiş ülkelerde aykırı düşünenlere 'İcat çıkarma.' deniyor. Zihinsel dönüşüm olmadan teknik dönüşüm olmuyor. Sosyal dönüşüm, zihinsel dönüşümden sonra geliyor. Bu nedenle zihinlerdeki dönüşüm çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu toplumlarını etkileyen olumsuzluklardan birinin 'ümitsizlik' olduğuna işaret eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Hemen ümitsizliğe karamsarlığa düşüyoruz. Son yıllarda yapılan nörobilim çalışmalarında ümit duygusu ve iyileşme beklentisinin insan beyninde yüzde 40 oranında iç eczaneyi harekete geçirdiği görüldü. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalıkları yenmeyi kolaylaştırıyor. Aynı şekilde iç motivasyon da sağlıyor. Dış motivasyon, rüzgarla giden gemiye, iç motivasyon da buharlı gemiye benzer. Özellikle gençlerin kendi kendilerini harekete geçirmeleri, hayal kurmaları çok önemli."

İnsanların hedef koyması gerektiğini ve kendisini başkalarıyla karşılaştırmanın motivasyonu düşürdüğünü belirten Tarhan, 21. yüzyıl becerilerinden bir diğerinin de pozitif iletişim olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Osman Çerezci ise üniversite müfredatına araştırmaya ve bilimin gelişmesine yönelik dersler koyulduğunu ve bu derslerin, öğrencilerin proje geliştirme ve uygulama becerilerinin artmasına imkan sağladığına işaret etti.

Zirvenin ilk oturumunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş gerçekleştirdi.

Yaptığı sunumda "Savunma sanayisi perspektifinden bugünkü Türkiye'ye ve yeteneğe nasıl bakıyoruz?' sorularının cevaplarını aktaran Prof. Dr. Karataş, mühendisliğe insan perspektifinden bakıp hangi amaçla hangi yola çıkılırsa, başarının elde edileceğini anlattı.

Savunma sanayisinde yetenek yönetimine verilen önemi vurgulayan Karataş, "Biz, savunma sanayisi olarak, ürettiğimiz platformlara bakarken teknolojiye hayranlık duymuyoruz, hayranlık duymamız gereken unsur teknolojinin mucidi insan. İnsan ikna olursa, bunları yapıyor. Bizim tek sorumuz şu, 'İnsan nasıl ikna oluyor da bu zihinsel güce ulaşabiliyor?' Çünkü bir insanı ikna etmek kolay değil, bir yolculuğa çıkarmak, bir işe ortak etmek çok zor. Ama bir insan inandığında, konuyu hayatının merkezine aldığında, anlamı ve amacı doğru oturttuğunda böyle büyük sistemler oluşturabiliyor." şeklinde görüş belirtti.

"Gençleri anlamak zorundayız"

Savunma sanayisinde yeteneğin çok kıymetli olduğunu ve doğru yetkinliklerle inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Karataş, yetenekte doğru yetkinliklerin, anlam, amaç ve tutkunun olmadığı durumlarda şirketlerin çok büyük efor ve kaynak harcamak zorunda kaldıklarından bahsetti.

Prof. Dr. Karataş, gençlerin iş hayatında isteklerine önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Genç bir nüfus geliyor, onları anlamak zorundayız. 'Zaman değişti, gençler kötüye gidiyor.' demek kolay olur. Gençler kötüye gitmiyor, yetişkinlerle uyumda problem yaşıyor. Uyumda problem yaşayanlar huysuzluk yapar." ifadelerini kullandı.

Diğer oturumlarda Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Microsoft Uygulama İnovasyonu Teknoloji Lideri Daron Yöndem ve TÜBİTAK Uzay Proje Yöneticisi Ömer Ataş, Co-Print Kurucusu Fatih Kazım Duymaz, Savunma Sanayi Başkanlığı Kaan Aviyonik, Görev ve Silah Sistemleri & HÜRJET Program Müdürü Muhammed Ali Yiğit, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Trendyol Teknoloji Lideri Emre Savcı ve TurkishTechnology AI Ürün Sahibi Ramazan Sarı, günümüz teknolojilerine ait bilgiler paylaştı.