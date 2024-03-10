Üye Girişi
Haberler

Üsküdar Üniversitesi'nde Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirildi. Törende, birçok başarılı kadına ödüller verildi.

"Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni" Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen tören, Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) işbirliğiyle yapıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, insanlığın çözemediği konunun kadın-erkek ayrımı değil, olgunluğa erişememek olduğunu belirterek, "Günün birinde 'insan' sorununu çözersek biz kadın-erkek meselesini veya insanlığa dair başka bir takım sorunları konuşuyor olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Meselenin çözmek istenirken daha da irdelendiğine dikkati çeken Güngör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mesela 'kadınlarımız' derken, aslında sorunu çözmüyoruz. Ayrımcılığı daha da pekiştiriyoruz. Çünkü 'kadınlarımız' diyen de erkekler, kadını bağımlılık alanı içerisinde tutmaya devam ediyor. Belki hiddetle, şiddetle değil ama sevgiyle tutmayı tercih ediyoruz, ikna yoluna gidiyoruz. Kadın sevgi istemiyor, kadın ve erkek insan odaklı bir anlayışla tümüyle eşitlenmiş bir dünyada birlikte yaşamak istiyor. Kadının kapasitesini sorgulamaya gerek yok, kadın ve erkek aynı kapasiteye sahip. Yeter ki hepsine eşit fırsatlar verilsin."

ÜSÇÖZÜM Müdürü Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal da merkezde 2022'den bu yana hazırladıkları Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı'nı yürüttüklerini belirterek, "Üniversitemiz özelinde konuşacak olursak, kadın öğrencilerimizin istihdam edilmesi ve bunların takip edilmesi, kadınları iş hayatına hazırlama, iş yaşamına yönlendirme gibi pek çok amaç kapsamında faaliyetler yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

Tören kapsamında, Ayla Algan adına kızı Sevi Algan, Demet Sabancı Çetindoğan, Demet Taner, Deniz Ülke Arıboğan, Esin Çelebi Bayru, İlkin Aydın, İoanna Kuçuradi, Lale Belkıs, Muazzez İlmiye Çığ, Nermin Abadan Unat, Nilüfer Narlı, Sakine Eruz, Semra Ünal, Suna Keskin, Tülin Barshan ve Türkan Kafadar'a ödül ve plaketleri sunuldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kadın Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir? DEVA Partisi Çankaya adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamlıdere adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir? DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir? DEM Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir? DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir? DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir? DEVA Partisi Bala adayı Rasim Atan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa adayı Kemal Yıldırak kimdir? DEVA Partisi Ayaş adayı Ozan Emre Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Ayaş belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Mudanya adayı Zilan Günay kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title