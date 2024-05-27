Nevzat Tarhan, Altın İnsan Ödülleri'nde ödüle layık görüldü

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu sene 6'ncısı düzenlenen "Altın İnsan Ödülleri"nde psikiyatri alanında ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, edebiyat, bilim ve sanat dünyasının keşfedilmemiş madenlerini ortaya çıkarma mottosuyla gerçekleştirilen Altın İnsan Ödülleri, bu yıl çeşitli kategorilerde sahiplerini buldu.

İstanbul Kanlıca Mihrabat Korusunda gerçekleşen ödül töreninde sağlık alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde ilgi gören Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da "Altın Sağlık Ödülleri" kategorisinde ödül aldı.

Meslek hayatında 40 yılı geride bırakan Tarhan, insan hayatına kattığı değer ve kalite gerekçeleriyle 2024 yılının "psikiyatri" alanında Dünya Sağlık Ödülü'ne değer görüldü.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Tarhan, Türkiye'de hayata geçirdikleri ilklere vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu güzel ödül için teşekkür ediyorum. Sağlık ve psikiyatri alanında Türkiye'de bazı konularda öncülük yaptık. Benim birkaç kimliğim var: Yazar, sağlıkçı ve diğer yönetici kimliklerim. Sağlık alanında, psikiyatride, dünyadaki dijital dönüşümünden önce başlayan beyin, bilgisayar fonksiyonlarının birlikte kullanımıyla ilgili beyin görüntüleme teknikleri, daha sonra beyin fonksiyonunu ölçerek tedavi gibi alanlardaki dönüşümü, Türkiye'de biz başlatmış olduk. Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin birinci beyin hastanesini kurmuş olduk. Bu nedenle bunun görülmesi, farkına varılması benim için önemli bir sevinç kaynağı oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Tarhan, kuantum mekaniği, nörobilim ve psikiyatri sentezi yaptığı "Bilgelik Psikolojisi" kitabıyla da Altın Kalem Ödülleri'nde psikoloji kategorisinde 2023 yılında "Altın Yazar" ödülünü kazanmıştı.