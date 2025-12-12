Haberler

"Benim Eserim" senaryo yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Güncelleme:
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 'Benim Eserim' senaryo yarışmasının ödül töreni Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, gençler arasında telif bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Benim Eserim" senaryo yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, Üsküdar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Esennur Sirer, MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Beyazıt Gürses ve Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güleryüz, gençler arasında telif bilincini güçlendirmek, yaratıcı emeğe saygıyı artırmak ve korsanla mücadelede farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Yarışmanın altı yıldır aralıksız devam eden bir yolculuk olduğunu vurgulayan Güleryüz, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreç boyunca fikri mülkiyetin yalnızca hukuki bir kavram değil, kültürel bir değer ve emeğin karşılığı olduğunu anlatmaya çalıştık. Bugün ise yüzlerce gencin fikirleri, kalemleri ve kameralarıyla büyüyen bir bilinç hareketine dönüştü. Bu yıl düzenlediğimiz '1 dakikalık telif' konulu senaryo yarışmasıyla genç sinemacıları, yaratıcılıkta öz ve fikirde derinlik aramaya davet ettik."

Yarışma kapsamında ödüle değer görüldükten sonra SETEM tarafından çekilen Çınar Taşdemir'in "Musallat", Elvan Ezber'in "Sihirli Rakamlar" ve Yener Şentürk'ün "Telif Bey" adlı kısa filmleri törende izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
