Haberler

Dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri çalıştayla ele alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Üniversitesi ve ÇOMÜ işbirliğiyle düzenlenen 'Dijital Çağda Aile Yapısı' çalıştayı, yeni medyanın aile içi iletişim üzerindeki etkilerini tartışacak. Uzmanlar, dijital okuryazarlığın artırılması ve sağlıklı medya kullanım alışkanlıkları için stratejiler geliştirecek.

Dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerini ele almak ve farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerin işbirliğiyle "2. Dijital Çağda Aile Yapısı: Yeni Medya ve Aile Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştay, Üsküdar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), AI Labs ve Üsküdar Üniversitesi İLİMER işbirliğiyle Üsküdar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay ve ÇOMÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin koordinatörlüğünde düzenlenecek olan çalıştay kapsamında yeni medyanın aile içi iletişim ve ilişkiler üzerindeki çok yönlü etkileri ele alınacak.

Uzmanlar aile bireylerinin dijital okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı medya kullanım alışkanlıklarının oluşturulmasına yönelik stratejiler geliştirecek.

Yeni medya ortamında aile değerlerinin nasıl korunabileceği ve güçlendirilebileceğinin tartışılacağı çalıştayda medya ve teknoloji politikalarına yön verecek önerilerin oluşturulması hedeflenirken, tüm bu tartışmaların ve elde edilen bulguların yer aldığı kapsamlı bir sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Çalıştay, yeni medya ve aile ilişkisini çok yönlü biçimde ele alabilmek amacıyla altı farklı masa etrafında yapılandırıldı. Her masa, moderatörleri ve raportörleri eşliğinde yürütülecek tartışmalarla derinlikli analizler sunacak.

Masalara alanında uzman akademisyenler, hukukçular, medya profesyonelleri, psikologlar, avukatlar ve saha uzmanları eşlik edecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.