Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Tarhan'ın kullandığı ifadeler kısa sürede yoğun tepkiye neden olurken, gelen eleştirilerin ardından kendisini açıklamak zorunda kaldı.

"KENDİNİ TEŞHİR EDEN TEHDİT ALTINDADIR"

Tarhan, paylaşımında "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, bu sözlerin özellikle kadınları hedef aldığı yönünde yorumlarda bulunarak sert tepki gösterdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Rektör Tarhan, sözlerinin amacını aştığını belirtti. Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yaptığım 'ambalajlı şeker–ambalajsız şeker' benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca 'özel alan' konusuna dikkat çekmekti."