Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları değerlendirdi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist, yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tarhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Tarhan, asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremlerinde büyük fedakarlıklar yapıldığını söyledi.

Hatay'da depremden 29 saat sonra enkazdan çıkarılan 6 aylık bebekle fedakarlık yapan çalışanların bir arada görülmesine değinen Tahran, "Böyle bir olayda bile hayat devam ediyor. O çocuğun depremdeki yıkıntılar arasından çıkarılması, buradaki o şefkat ve ümit duygusu, insanlığın geleceğine dair hiçbir zaman karamsarlığa, ümitsizliğe yer olmadığını, her zaman bir çıkış yolu olacağını, yaşanan hayat olaylarının bir tehdit yönü olduğu gibi, bir fırsat yönü de olduğunu ifade ediyor." dedi.

"Bu çaresizlik Birleşmiş Milletlerin çaresizliğidir"

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını seçen Tarhan, fotoğrafın Gazze'de yaşananları gösteren sembolik fotoğraflardan biri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Tarhan, fotoğrafta çaresizlik olduğunu fakat ümitsizlik olmadığını belirterek, "Çaresizlik içerisinde her zaman bir çıkış yolu da vardır. Yaşamak, mücadele etmek için bir sebep vardır. Dünyada insan hakları diye mangalda kül bırakmayan küresel güçlerin buradaki utancını çok iyi ifade eden bir fotoğraf. Bu çaresizlik aslında Birleşmiş Milletler'in çaresizliğidir. Bu çaresizlik, buradaki insanların çaresizliği değildir. 10 sene, 20 sene sonra bu utanç onların başını öne eğecektir. Küresel vicdanın yaralandığını gösteren bir fotoğraf." değerlendirmesini yaptı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi"ni tercih eden Tarhan, "Çevre ve Yaşam"da Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri", "Spor"da ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" karesini oyladı.