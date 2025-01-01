Prof. Dr. Nevzat Tarhan 'Aile ve Değerler' Konferansı Verdi

Kayseri'de, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Aile ve Değerler" konulu konferans verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şaban Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta konuşan Tarhan, ailenin önemi, çocuk yetiştirme, ailede değerler ve sosyal medya kullanımı konularında bilgi verdi.

Aileyi sevgi ve huzur alanı yapmanın önemini anlatan Tarhan, "Bu altın kuralı uygularsanız, eviniz yuva olur, orada iyi çocuklar yetişir." ifadesini kullandı.

Tarhan, sosyal medya ve yapay zeka konularında ailelere tavsiyelerde bulundu.

Programa, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve vatandaşlar katıldı.