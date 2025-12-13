Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rami Kütüphanesi'nde 'Psikoloji Konuşmaları'na katıldı

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Psikoloji Konuşmaları"na misafir oldu.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, "Dijitalleşen Dünyada Zihinsel Sükünet Mümkün mü?" başlıklı söyleşide Tarhan, dijitalleşmenin birey, aile ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerini ele aldı.

Prof. Dr. Tarhan, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki dijital etkilerine dikkati çekerek, sosyal medyanın sessiz görülen bir gürültü olduğunu vurguladı.

Sosyal medyanın insanları sahte bir dünyanın içine çektiği, bu nedenle bireyin seçici olması, zihinsel filtreler geliştirmesi gerektiğini aktaran Tarhan, dijitalleşmenin ebeveynlik anlayışını köklü biçimde değiştirdiğini, çocukların erken yaşta kontrolsüz biçimde dijital cihazlarla tanıştırılmasının ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Tarhan, bazı ülkelerde çocuklara 3 yaşına kadar telefon verilmediğini, bu yaşlarda soyut düşünce gelişmediği için dijital maruziyetin zararlı olabileceğini kaydetti.

Yapay zeka teknolojilerinin amaçlı bireyler için güçlü bir araç olduğunu ancak amaçsızlarda psikolojik sorunları derinleştirebileceğini vurgulayan Tarhan, "Evde huzur olması için evin bir güven alanı olması gerekir. Sevgi ve kurallı ortam güven üretir." dedi.

Öte yandan, "Rami Sağlık Konuşmaları" serisi kapsamında Dr. Ümit Aktaş'ın katılımıyla "İlaçsız Yaşam" semineri de düzenlendi.

Programda, modern yaşamın beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkileri ve sağlığın korunmasında doğal yaşamın önemi konuşuldu.