3. Uluslararası Âl-i Beyt Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi’nde başlıyor

Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun 1500. yılı Nebevî Mevlid anısına düzenlenen “3. Uluslararası Âl-i Beyt Sempozyumu”, 26-27 Haziran 2026 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda kanaat önderi ile akademisyeni buluşturacak sempozyum, "Âl-i Beyt Manifestosu" ile taçlanacak.

Üsküdar Üniversitesi, İslam dünyası ve akademik camia için büyük önem taşıyan uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. “Nebevî Mirasın Işığında İslam Medeniyeti” ana temasıyla düzenlenecek olan 3. Uluslararası Âl-i Beyt Sempozyumu, NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumunda iki gün boyunca sürecek entelektüel bir şölene sahne olacak. Hafız İbrahim Yağız’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak sempozyumda, nebevî mirasın modern dünyanın krizlerine sunduğu çözüm önerileri disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER AÇILIŞTA BULUŞUYOR

Sempozyumun açılış paneli, uluslararası düzeyde dikkat çeken protokol listesiyle göz dolduruyor. Etkinliğin açılış konuşmalarını; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Amman-Mearic İslami Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Şeyh Avn el-Kaddûmî, Şeyh Abdülkadir Geylani Türbesi Baş Türbedarı Seyyid Afif El-Ceylani, Afroasya Üniversiteler Birliği İcra Direktörü Prof. Dr. Ashraf Abdul Rafi Al-Darfaili ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zelka gerçekleştirecek.

EHL-İ BEYT’İN ROL MODELLİĞİ VE MEDENİYET MİRASI

İki gün boyunca eş zamanlı oturumlarla zenginleşecek sempozyumda İslam medeniyetinin kurucu unsurları ele alınacak. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç başkanlığındaki ilk oturumda Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Prof. Dr. Niyazi Beki ve Dr. İhsan Ünlü; "Rahmet Medeniyeti" ve "Ehl-i Beyt’in Ümmete Rol Model Aile Olması" gibi kritik başlıkları inceleyecek. Prof. Dr. Emine Yeniterzi’nin yöneteceği ikinci oturumda ise Prof. Dr. Gülgün Uyar, Dr. Kerim Güç, Dr. İlahe Memmedova Kurşun ve Doç. Dr. Gencal Şenyayla; tasavvuf, Anadolu Halvetîliği ve tarihsel süreçte Ehl-i Beyt sevgisini harmanlayan sunumlar yapacak.

DİJİTAL ÇAĞIN ANLAM KRİZİNDEN YAPAY ZEKÂ AHLAKINA

Sempozyum, sadece tarihi perspektifle sınırlı kalmayıp günümüz dünyasının en sıcak tartışma alanlarına da nebevî miras ışığında ışık tutacak. Uzman isimler; dijital çağın getirdiği anlam krizlerini, yapay zekâ sistemlerindeki ahlaki sorumlulukları, çevre etiğini, modern toplumlardaki bilgi krizini, bağımlılık olgusunu ve dijital oyunlarda insan onurunu koruma yollarını fıkıh, ahlak ve tasavvuf penceresinden tartışmaya açacak.

KÜRESEL AKADEMİ ÇEVRİM İÇİ OTURUMLARDA

Sempozyumun İngilizce olarak gerçekleştirilecek uluslararası ve çevrim içi oturumlarında, dünyanın dört bir yanından katılan araştırmacılar söz alacak. Hz. Hatice’nin İslam medeniyetinin kuruluşundaki öncü rolünden Kur’an ve Sünnet çerçevesindeki insan ilişkilerine kadar pek çok evrensel konu uluslararası arenada değerlendirilecek.

KAPANIŞTA "ÂL-İ BEYT MANİFESTOSU" İLAN EDİLECEK

Tarih, sosyoloji, edebiyat ve felsefe gibi farklı disiplinlerin harmanlandığı bu dev organizasyon, ikinci günün sonunda çok önemli bir deklarasyona ev sahipliği yapacak. İki günlük yoğun bilimsel çalışmaların ve ortak aklın bir çıktısı olarak hazırlanan “Âl-i Beyt Manifestosu”, sempozyumun kapanışında tüm kamuoyu ve dünya basını ile paylaşılacak.