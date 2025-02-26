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CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

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CHP kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla dava açan ve soruşturmada ifade veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı. Doçent olan Savaş, üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde görev yapacak. Üniversitenin sitesinde yer alan özgeçmişte Savaş belediye başkanlığı ve CHP dönemine yer verilmedi.

CHP'den olaylı bir şekilde ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şaibeyle gündeme gelen ve başsavcılığın soruşturma başlattığı kurultayla ilgili de dava açtı. Soruşturma kapsamında aynı zamanda ifade veren Lütfü Savaş'ın yeni işi ise belli oldu.

LÜTFÜ SAVAŞ, ÜNİVERSİTEDE GÖREVE BAŞLADI

Tıp alanında doçent doktor olan Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde göreve başladı. Savaş'ın üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde görev yapacağı öğrenildi.

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

ÖZGEÇMİŞTE, CHP VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ YOK

Üsküdar Üniversitesi'nin internet sitesine girip Savaş'ın özgeçmişini okuyanlar ise dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Özgeçmişte Savaş'ın belediye başkanlığı yılları ve CHP'de siyaset yaptığı dönemden hiç bahsedilmediği görüldü.

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Dıkat edın orayıda satmasını hatayda satmadık yer burakmadı bu

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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

4000000 metre kare taşınmaz yeri (111 halisaha büyüklüğü) satan imamoğlunun yanında bu adam hiç bise ..

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Haber Yorumlarıoturan:

Hatay’ın altını üstüne getirdi

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

yakında AKP ye katılır

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Haber YorumlarıFerit Er:

paraya şana sohrete tamah eden herkes kartalkaya ya otel e....olanla yetinmeyen görmemişler.

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