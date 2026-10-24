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Hukukçular Derneği, adli süreçteki çocuk panelini Üsküdar Üniversitesinde düzenledi

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Üsküdar Üniversitesi, Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu adli süreçteki çocuk panelini Üsküdar Üniversitesinde düzenledi. Panelde yaş küçüklüğünün ceza sorumluluğu ele alındı; yapay zekaya bağlanan gençlik nedeniyle hastaneye yatırılan vakalar olduğu belirtildi.

Üsküdar Üniversitesi, Hukukçular Derneği ve Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonunca "Adli Süreçteki Çocuk : Adalet, Koruma ve Sorumluluk Paneli" düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, yaş küçüklüğünün ceza sorumluluğuna etkisi, çocuğun suça sürüklenmesinin arka planı, güvenlik tedbirleri, yargılama süreci ve adli süreçte çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konuları ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet Özcan, mayısta Boğaziçi Üniversitesinde "Suça Sürüklenen Çocuk" başlığıyla başlattıkları paneli, yapılan kanun değişikliğinin ardından bugün adli sürecin bütününü kapsayacak şekilde genişlettiklerini söyledi.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu olarak 26 hukuk fakültesinde kulüplerinin faaliyet gösterdiğini anlatan Özcan, "Bizim için gençlik komisyonu şehirleri ve fakülteleri birbirine bağlayan bir teşkilatın ötesinde bir yuvadır, ailedir. Farklı şehirlerden, fakültelerden gelen gençler burada birbirine omuz verir, birlikte öğrenir, üretir ve büyür. Fakültenin ilk yılında kapımızı çalan bir öğrenci zamanla organizasyonun sorumluluğunu üstlenen, sözünü söyleyen ve yükü paylaşan bir yol arkadaşına dönüşür. Bugünkü panel de bu ailenin ortak emeğinin bir ürünüdür." diye konuştu.

Özcan, "Yarının hakimi, savcısı, avukatı, akademisyeni olacak gençlerin çocuk gibi hassas bir meseleyi sahada görev yapan meslek mensupları ve alanında yetkin hocalarımızla birlikte tartışması bizim için büyük bir kazanımıdır. Adli süreçteki çocuğa yarın nasıl yaklaşılacağı, o sürecin içinde görev alacak bu gençlerin bugün nasıl yetiştirdiğiyle doğrudan ilgilidir." değerlendirmesini yaptı.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren de organizasyon için gençlik komisyonuna emek veren gençlere, ev sahipliği için Üsküdar Üniversitesine ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a teşekkür etti.

"Yapay zekaya bağlanan gençlik nedeniyle hastaneye yatırdığımız gençler oldu"

Panele video konferansla katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise değişen dünyada adli suça sürüklenmiş çocuklar için bazı tehlikeler olduğuna işaret etti.

Çocuklarda şu anda en çok gördükleri konunun yapay zekaya bağlanan gençlik olduğunu, bu nedenle klinik vaka olup hastaneye yatırılan ve suça ramak kala kurtarılan gençlerin bulunduğunu dile getiren Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle şu anda gelecekte bizi bekleyen en önemli konu bu. Peki böyle durumlarda dijital bağımlılık, davranışsal bağımlılık, yasaklı madde bağımlılığına kadar hepsinde bağımlılık süreci nasıl oluşuyor? Kişi bir davranışı nasıl alışkanlığa ve bağımlılığa dönüştürüyor? Bunu iyi bilmek gerekir. Çocuklarda önce sorunlu kullanım oluyor. Sorunlu kullanım uykuyu bozuyor, sporu ihmal ediyor ve onun dışında çocukta gerçek fizikten kopan davranışlar ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda sorunlu kullanım varsa bu çocuk artık risk grubundadır."

Tarhan, çocuğun 10 yaşına kadar anne babasını taklit ettiğini, tekrar yöntemiyle hayatı ve sosyal ilişkileri öğrendiğini belirterek, "Bu dönemde anne baba birinci derecede önemli. Okul ve arkadaş da önemli ama anne babanın onları onaylayıp onaylamaması da önemlidir. Anne babanın ekran maruziyeti fazlaysa, çocukta da ekran maruziyeti fazladır. Çocuk üç şeyi örnek alır. Anneyi, babayı, ilişkisini. Bir gencin ekranda maruz kaldığı süre önemli değil, maruz kaldıktan sonra hayatta neyi kaybediyor, bu önemli." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından panel, "Yaş Küçüklüğünün Ceza Sorumluluğuna Etkisi", "Çocuğun Yargılanma Süreci" başlıklı oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA
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