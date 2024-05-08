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Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi Merkez yerleşkesinin önünden Üsküdar sahiline kadar yürüyerek sloganlar attı ve pankartlar açtı. Yürüyüşe destek veren araçlar da korna çaldı.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Üsküdar Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Üsküdar Üniversitesi Merkez yerleşkesinin önünde buluşarak okulun önünden Üsküdar sahiline kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan öğrenciler, 'Kampüsler Ayağa Yaşasın Küresel İntifada', 'Gazze'de Soykırım Var' gibi pankartlar açarak, Üsküdar sahiline kadar yürüyüşünü sürdürdü. Ayrıca yürüyüş sırasında yoldan geçen yüzlerce araç da korna çalarak yapılan protestoya destek verdi.

Grup adına açıklama yapan okulun öğrencilerinden Mehmet Hamza Budulgan, "İşgalci İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım karşısında göğüslerindeki inancı Müslümanlara ve tüm insanlığa örnek olurcasına taşıyan onurlu ve cesur Filistin halkına selam gönderiyoruz. Yıllardır siyonist İsrail'in sürdürdüğü zulüm son 7 ayında insanlığı ayağı kaldırmıştır. Filistin'in dik duruşu dünyaya siyonizmin gerçek yüzünü göstermiştir. Filistin halkı aylardır bizlere insanlık dersi verirken, haklı davalarını bütün insanlığa duyurmuştur. Türkiye olarak daima Filistin'in yanında olduğumuzu göstermeye ve zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Biz de bugün Üsküdar Üniversitesi öğrencileri olarak bu çağrıya sessiz kalmak istemiyor, onların direnişini sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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