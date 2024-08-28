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Ebeveynlerin Kırtasiye Ürünleri Seçiminde Dikkat Etmesi Gerekenler

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Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, ebeveynlerin kırtasiye ürünleri seçiminde mümkün olduğunca doğal ve organik ürünleri tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Ürünlerin sertifikasyonlarına dikkat edilmesi önemli. Etiketlerdeki içindekiler kısmı mutlaka kontrol edilmeli ve zararlı kimyasallar içermeyen ürünler tercih edilmeli.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, ebeveynlerin kırtasiye ürünleri seçiminde mümkün olduğunca doğal ve organik ürünleri tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Ürünlerin sertifikasyonlarına dikkat edilmesi önemli. Etiketlerdeki içindekiler kısmı mutlaka kontrol edilmeli ve zararlı kimyasallar içermeyen ürünler tercih edilmeli." dedi.

Uygunsuz koşullarda üretilen kırtasiye malzemeleri, çocukların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala velilerin akıllarına takılan en önemli sorunların başında da çocuklarının sağlığına zarar vermeyen güvenli kırtasiye ürünlerinin seçimi geliyor.

Doç. Dr. Özay, AA muhabirine, standartlara uygun kırtasiye ürünlerinin seçiminde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Kırtasiye ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve çocuk sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddeler bulunabileceğini belirten Özay, bunlardan en önemlilerinin ftalatlar ve azo boyar maddeler olduğunu söyledi.

Özay, ftalatların, malzemelere esneklik kazandırmak için kullanıldığını ancak kanserojen özellik taşıdığını, azo boyar maddelerin ise kırtasiye ürünlerinde sıkça kullanıldığını ve iki binden fazla türünün mevcut olduğunu aktardı.

Türkiye'de bu her iki maddenin de kullanım limitlerinin olduğunu kaydeden Özay, ftalatların plastik ürünlerde yüzde 0.1'den, azo boyar maddelerin ise yüzde 0.03'ten az olması gerektiğini dile getirdi.

Özay, bunların dışında solvent adı verilen bazı çözücüler ile kurşun, civa, antimon gibi ağır metallerin de kırtasiye ürünlerinde bulunabildiğini belirterek, bu ürünlerin uzun süreli kullanımlarda sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı.

Güvenli ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Doç. Dr. Özay, velilerin kırtasiye malzemesi seçerken dikkat etmeleri gereken hususlar olduğunu kaydederek, "Öncelikle güvenilir firmalardan ürünler alınmalı. ASTM (American Society for Testing and Materials) ve EN 71 (Avrupa Oyuncak Güvenlik Standardı) gibi uluslararası sertifikalara sahip ürünler tercih edilmeli. Bu sertifikalar Amerika ve Avrupa standartlarına uygunluğu gösterir ve ürünlerin güvenli olduğunu kanıtlar." dedi.

Özellikle küçük yaş gruplarındaki çocuklar için sağlığa zararlı olabilecek ürünlerden kaçınmanın önemli olduğunu vurgulan Özay, şunları söyledi:

"Çocuklara, kullandıkları malzemeleri ağızlarına sokmamaları ve bu ürünlerle temastan kaçınmaları gerektiği öğretilmeli. Örneğin, boyasız kurşun kalemler ve tepesinde silgi olmayan kalemler tercih edilmeli. Bazı kalemler şeker gibi kokuyor ve bu kokular zararlı kimyasallar içerebilir. Çocukların uzun süreli maruziyetleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Özay, sağlıklı kırtasiye ürünleri tercih etmek isteyen aileler için alternatifler bulunduğunu anlatarak, "Mümkün olduğunca doğal ve organik ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Ürünlerin sertifikasyonlarına dikkat edilmesi önemli. Etiketlerdeki içindekiler kısmı mutlaka kontrol edilmeli ve zararlı kimyasallar içermeyen ürünler tercih edilmeli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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