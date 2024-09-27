Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteye kayıt yaptıramadığını duyurdu

Alişan ve Buse Varol çifti, 2018 yılında evlenmiş ve 2019 yılında oğulları Burak'ı, 2021'de ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi. İki çocuk annesi Buse Varol, evlilik ve çocukların ardından setlere ara vermiş bu yıl üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandığını duyurmuştu.

"PARAYA PARA DEMEZ"

"Sonunda hayalim gerçek oldu," ifadelerini kullanana Varol'a ailesi ve takipçileri büyük destek vermişti. Eşi Alişan ise "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir yaklaşımda bulunmuştu.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAMADI

Ancak Buse Varol'un sevinci yarım kaldı. Yoğun iş temposundan okula vakit ayıramayacağını belirten ünlü isim 'Psikoloji çok istediğim bir bölümdü kazandım ancak devam zorunluluğu var. Ben yeni bir diziye başlarsam bu tempoda bu yoğunlukta okula gidemeyeceğim. Bu yüzden kayıt yaptıramadım' açıklamasını yaptı.