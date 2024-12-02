Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

tv100'ün kadın yorumcularından medya algısına tepki!: 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız!'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve tv100'ün kadın yorumcuları, medyadaki kadınlara yönelik önyargılı bakış açılarına tepki gösterdi. Kendisine yönelik 'Sen ne anlarsın bu işlerden' şeklindeki eleştirilere karşı 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız' diyerek kadınların her alanda yetkin olduğunu vurguladılar. Kaynak, 14 kitap yazdığını belirterek, bu durumun kendisinin mutfak işlerinden anlamayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak gündem değerlendirilmesinin yapılırken konuların detaylı olarak incelenmesi gerektiğini ifade ettiği sırada kendisinin ifadelerinden sonra "Sen ne anlarsın bu işlerden" diye tweetler atıldığından söz etti.

DOĞRU OLMAYAN BAKIŞ AÇISINI BOZDUK

Bu sözlerden sonra Kıvılcım Harika Ertunç, "Biz dört kadın şu meseleyi konuşarak aslında medyada da süregelen çok da doğru olmayan bakış açısını bozmuş olduk. X hesabından neler yazılmış diye kontrol ettim. Hala 4 kadın bir araya geldiğinde şu konuları konuşabileceğini inanmayan insanlar var. Kısır günü mü yapıyorsunuz diyenler var çok ayıp." ifadelerini kullandı.

"KISIR DA YAPARIZ"

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ise hem bu konuları değerlendirip hem de kısır yapabileceklerini ifade etti.

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay ise "Biz kısır da çorba da yaparız. Çocuk da bakarız. Tek başımıza arabamızın tekerini de değiştiririz" dedi.

Deniz Ülke Kaynak 14 tane kitap yazdığını ifade ederek, "Bu bana söylediği zaman önce 14 kitabımı okusunlar. Tabi bu benim kısır ve börek yapmayacağım anlamına gelmez. Çok da güzel yaparım" dedi.

Kaynak: TV100

tv100'ün kadın yorumcularından medya algısına tepki!: 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız!'
Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - Kadın
img

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
img

Sınırımız neden yangın yeri? Hakan Fidan tek cümleyle özetledi
img

Başkanla görüştü! Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.