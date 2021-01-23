Tarihte bugün ne oldu? 23 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

23 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

871 - Basing Savaşı: Danimarkalı istilacı Vikingler, Anglosaksonları (Anglosakson Kralı: Ethelred of Wessex) Basing'de yendi.

1517 - Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordusunu yendi. Bu savaşın ardından, halifelik Osmanlılara geçti.

1580 - İstanbul Rasathanesi, III. Murat tarafından yıktırıldı.

1771 - Falkland Adaları, İspanya tarafından Britanya'ya bırakıldı.

1842 - İlk kez baytar mektebi (veteriner fakültesi) açıldı.

1873 - Kasımpaşa Tersanesi işçileri greve gitti.

1889 - Columbia Phonograph plak ve müzik şirketi Washington'da kuruldu.

1905 - Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmaları ve Kanlı Pazar diye anılan günde, 500 işçiyi öldürmeleri üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.

1924 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi lideri Ramsay MacDonald başbakanlığa atandı.

1930 - Gazi ve Türklük aleyhine yayın yapmaktan dolayı Resimli Ay dergisi aleyhine dava açıldı.

1932 - İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.

1938 - Yalova Termal Oteli açıldı.

1939 - Columbia Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, uranyum atomunu parçalamayı başardı.

1942 - İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve iş yerlerinde kullanılması hakkında genelge yayımlandı.

1946 - Ampul satışları serbest bırakıldı.

1947 - Fransa'da yeni kabineyi, sosyalist Paul Ramadier kurdu.

1949 - Mao'nun orduları Pekin'i aldı.

1950 - İstanbul grekoromen güreş takımı, İstanbul'da Paris takımını 7-1 yendi.

1952 - Dünyanın ilk jet yolcu uçağı olan de Havilland Comet, BOAC Havayolu Şirketi'nin filosunda hizmete girdi.

1953 - Türkiye Milliyetçiler Derneği kapatıldı.

1957 - İsrail ordusu Sina Yarımadası'ndan çekilmekle birlikte, Gazze Şeridi'ndeki işgalini sürdürdü.

1959 - İzmir Toplu Basın Mahkemesi, Demokrat İzmir gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şeref Bakşık'a 15 gün, gazetenin sahibi Adnan Düvenci'ye ise, 1 yıl mahkûmiyet cezası verdi.

1959 - Kadın avukatlar, Refik Erduran'a "Bir Kilo Namus" adlı yapıtı nedeniyle açtıkları davadan vazgeçtiler.

1961 - İstanbul'da 300 cam işçisi kapalı salon toplantısı yaptı.

1965 - Yeni Seçim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu millî bakiye sistemini ve birleşik oy pusulası kullanımını öngörüyor.

1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun "Türk Halkına Mektup" başlıklı bildirisi toplatıldı.

1969 - Teksif Sendikası'na bağlı işçiler, Defterdar Fabrikası'nda grev başlattı.

1970 - Boeing 747 ilk kez Londra'ya uçtu.

1972 - Brüksel Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka ve Norveç, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) üye olacak.

1973 - 12 Mart dönemi başbakanlarından Nihat Erim, İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıçlığına adaydı. Çok tepki görünce adaylıktan çekildi.

1977 - İstanbul'da Saraçhane-Sultanahmet arasında, "Faşizme Ölüm" yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.

1980 - Tariş olayları: Güvenlik güçleri arama yapmak için TARİŞ (Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri) İşletmelerine girmek istedi; 50 kişi yaralandı, 600 işçi gözaltına alındı. TARİŞ'e bağlı iş yerlerinde işçiler direnişe geçti.

1980 - Nükleer fizikçi Dr. Andrey Saharov, SSCB'de ülke içi sürgüne gönderildi.

1981 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alınan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin tümü serbest bırakıldı.

1984 - Kullanıcı dostu grafik ara yüzü ve faresi ile bilgisayarı kullanıcılara sevdiren ilk ticari bilgisayar olan Apple Macintosh, ünlü "1984" televizyon reklam kampanyası ile tanıtılmaya başlandı.

1987 - Türkiye-Yunanistan Uyum Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adına parafe edildi.

1987 - Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.

1988 - Nâzım Hikmet'e vatandaşlık haklarının geri verilmesi için kampanya başlatıldı.

1989 - Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.

1990 - Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov, Kızıl Ordu askerlerinin ayaklanmayı bastırmak üzere Azerbaycan'a yollandığını açıkladı.

1991 - Bir Irak scud füzesi İsrail'e düştü, üç kişi öldü.

1996 - Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürdükleri iddiasıyla biri Emniyet Amiri 24 polis gözaltına alındı.

1996 - Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Doç. Dr. Ufuk Uras seçildi.

2000 - Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümü ile ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkûm etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı'nın ise beraatine karar verildi.

2006 - Mersin'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2006 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğünü bildirdi.

2006 - Profesyonel basketbol ligi olan NBA'in şu andaki en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, Toronto Raptors karşısında 81 sayı atarak NBA tarihinin Wilt Chamberlain'den (100) sonra, bir maçta en çok sayı atan oyuncusu oldu.

2007 - Bağdat'taki bombalı saldırılarda 73 kişi öldü, 138 kişi yaralandı.

2007 - Vikipedi, Altın Örümcek 2006 "En İyi İçerik" ödülünün sahibi oldu.

2008 - Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarıyla ilgili soruşturmada emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

2013 - Galatasaray Üniversitesi Saray Binası yangını. Ortaköy Çırağan Caddesi üzerinde bulunan yerleşkede elektrik kontağından çıkan yangın, Feriye Sarayları'ndan olan tarihî binanın pek çok tarihî eser ve kitap ile birlikte küle dönüp kullanılamaz hâle gelmesine sebep olmuştur.

DOĞUMLAR

826 - Montoku, Japonya'nın 55. imparatoru (ö. 858)

1263 - İbn Teymiye, Arap İslâm âlimi (ö. 1328)

1440 - III. İvan (Büyük İvan), Rus çarı (ö. 1505)

1561 - Sir Francis Bacon, İngiliz devlet adamı, filozof ve şair (ö. 1626)

1572 - John Donne, İngiliz şair (ö. 1631)

1573 - Sebastiaen Vrancx, Flaman ressam (ö. 1647)

1645 - William Kidd (Kaptan Kidd), İskoç denizci ve korsan (ö. 1701)

1729 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (ö. 1781)

1788 - Lord Byron, İngiliz şair (ö. 1824)

1849 - August Strindberg, İsveçli oyun yazarı ve romancı (ö. 1912)

1855 - Albert Ludwig Sigesmund Neisser, Alman tıp doktoru (bel soğukluğunun etkenini bulan) (ö. 1916)

1875 - D.W. Griffith, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1948)

1877 - Hjalmar Schacht, Alman bankacı (ö. 1970)

1879 - Francis Picabia, Fransız ressam, heykeltıraş, grafik sanatçısı ve yazar (ö. 1953)

1891 - Antonio Gramsci, İtalyan düşünür, siyasetçi ve Marksist teorisyen (ö. 1937)

1893 - Conrad Veidt, Alman sinema oyuncusu (ö. 1943)

1900 - Ernst Busch, Alman şarkıcı, oyuncu ve yönetmen (ö. 1980)

1902 - Selahattin Pınar, Türk besteci ve tanburi (ö. 1960)

1906 - Robert E. Howard, Amerikalı yazar (ö. 1936)

1907 - Dixie Dean, İngiliz futbolcu (ö. 1980)

1908 - Atahualpa Yupanqui, Arjantinli besteci (ö. 1992)

1909 - U Thant, Myanmarlı (Myanmar) eğitimci ve diplomat (1962-1971 arasında Birleşmiş Milletler'in 3. genel sekreteri) (ö. 1974)

1910 - Hezi Aslanov, Azeri asıllı Sovyet general (ö. 1945)

1911 - Bruno Kreisky, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi önderi ve başbakan (ö. 1990)

1915 - Ertuğrul Bilda, Türk oyuncu (ö. 1993)

1916 - Edmundo Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 1978)

1920 - Alf Ramsey, İngiliz teknik direktör (ö. 1999)

1923 - Norman Ickeringill, Avustralyalı güreşçi (ö. 2007)

1931 - Rauno Mäkinen, Fin güreşçi (ö. 2010)

1931 - Sam Cooke, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 1964)

1932 - Günseli Başar, Türk manken (ö. 2013)

1932 - Piper Laurie, Amerikalı oyuncu

1933 - Kaya Gürel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2010)

1933 - Sezai Karakoç, Türk şair, yazar ve siyasetçi

1936 - Valerio Zanone, İtalyan politikacı (ö. 2016)

1939 - Luigi Simoni, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1940 - Eberhard Weber, Alman basçı ve besteci

1940 - John Hurt, İngiliz oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1941 - İbrahim Arıkan, Türk iş adamı (ö. 2016)

1946 - Cihan Ünal, Türk tiyatro sanatçısı

1950 - Mustafa Irgat, Türk şair ve sinema yazarı (ö. 1995)

1951 - Ondrej Nepela, Slovak buz patencisi (ö. 1989)

1952 - Mustafa Oğuz Demiralp, Türk diplomat

1953 - Jim Jarmusch, Amerikalı yönetmen

1953 - Mitsuo Kato, Japon futbolcu

1956 - Fadıl Akgündüz, Türk iş adamı

1956 - Şükrü Halûk Akalın, Türk dil bilimci ve Türk Dil Kurumu başkanı

1958 - Filiz Koçali, Türk siyasetçi ve Sosyalist Demokrasi Partisi genel başkanı

1959 - Linda Blair, Amerikan oyuncu

1959 - Robert McDonald, İngiliz futbolcu

1960 - Michael Hutchence, Avustralyalı müzisyen, oyuncu ve INXS'in solisti (ö. 1997)

1961 - Yavuz Çuhacı, Türk besteci, şarkı sözü yazarı ve TV yönetmeni

1962 - Peter Lohmeyer, Alman aktör

1962 - Sirus Kayıkran, İranlı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1998)

1965 - Diane Lane, Amerikalı aktris

1965 - Steven Adler, Amerikalı müzisyen

1966 - Thorsten Kaye, Alman asıllı Amerikalı aktör

1967 - Şanver Göymen, Türk kaleci

1968 - Alain Sutter, İsviçreli futbolcu

1968 - Frank Leboeuf, Fransız futbolcu

1969 - Durdu Mehmet Kastal, Türk siyasetçi

1969 - Olivia d'Abo, İngiliz aktris, şarkıcı, söz yazarı ve seslendirme sanatçısı

1970 - Aydın Ünal, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi

1970 - Fan Zhiyi, Çinli futbolcu ve teknik direktör

1971 - Sandra Speichert, Alman sinema ve dizi oyuncusu

1972 - Gabriel Macht, Amerikalı aktör

1973 - Olgun Aydın Peker, Türk iş adamı

1974 - Annette Frier, Alman aktris ve komedyen

1974 - Ava Devine, Amerikalı porno yıldızı ve aktris

1974 - Barbara Dex, Belçikalı şarkıcı

1974 - Jenny Silver, İsveçli şarkıcı

1974 - Jörg Böhme, Alman futbolcu ve teknik direktör

1975 - Josh Earnest, Amerikalı bürokrat ve hükûmet sözcüsü

1975 - Kenan Çoban, Türk sinema ve televizyon oyuncusu

1977 - Hidetoshi Nakata, Japon futbolcu

1978 - Ernani Pereira, Brezilya asıllı Azeri futbolcu

1978 - Jorge Martín Núñez, Paraguaylı futbolcu

1979 - Cassio Lincoln, Brezilyalı futbolcu

1979 - Michael Yano, Japon futbolcu

1979 - Özge Uzun, Türk TV ve haber sunucusu

1979 - Svein Oddvar Moen, Norveçli futbol hakemi

1980 - Jonathan Woodgate, İngiliz futbolcu

1981 - Ben Moody, Amerikalı müzisyen

1981 - Beverley Mitchell, Amerikalı oyuncu ve country müzik şarkıcısı

1981 - Ibrahima Sonko, Senegal asıllı Fransız futbolcu

1981 - Rudy Riou, Fransız futbolcu

1982 - Fabricio Coloccini, Arjantinli futbolcu

1982 - Okan Koç, Türk futbolcu

1982 - Paula Pequeno, Brezilyalı voleybolcu

1982 - Peter Jehle, Lihtenştaynlı futbolcu

1982 - Sedef Avcı, Türk oyuncu ve model

1983 - Marcelo, Sırp şarkıcı ve yazar

1984 - Haşim Bikzade, İranlı futbolcu

1984 - Josef Çınar, Türk asıllı Alman futbolcu

1984 - Yuta Baba, Japon futbolcu

1985 - Abdullah Şeheyl, Suudi futbolcu

1985 - Fotios Papoulis, Yunan futbolcu

1985 - Kevin Lejeune, Fransız futbolcu

1985 - Orianthi Panagaris, Yunan asıllı Avustralyalı şarkıcı ve gitarist

1985 - Yasemin Ergene, Türk oyuncu

1986 - Adrián Ramos, Kolombiyalı futbolcu

1987 - Dmitriy Kombarov, Rus futbolcu

1987 - Shane Long, İrlandalı futbolcu

1988 - Abdullah Karmil, Türk futbolcu

1988 - Alberto Frison, İtalyan futbolcu

1988 - Errick McCollum, Amerikalı basketbolcu

1988 - Francesco Renzetti, Monako asıllı İtalyan futbolcu

1988 - Marcel Schmelzer, Alman futbolcu

1988 - Nick Palatas, Amerikalı aktör

1989 - Abuda, Brezilyalı futbolcu

1990 - Alizé Cornet, Fransız tenis oyuncusu

1990 - Edgar Iván Pacheco, Meksikalı futbolcu

1990 - Jani Aaltonen, Fin futbolcu

1992 - Achraf Lazaar, Faslı futbolcu

1992 - Benjamin Jeannot, Fransız futbolcu

1992 - Ensar Baykan, Türk asıllı Alman futbolcu

1992 - Leandro Marín, Arjantinli futbolcu

1992 - Vincent Aboubakar, Kamerunlu futbolcu

1993 - Alonso Escoboza, Meksikalı futbolcu

1993 - Maximiliano Amondarain, Uruguaylı futbolcu

1994 - Jefferson Nogueira Júnior, Brezilyalı futbolcu

1994 - Vladlen Yurçenko, Ukraynalı futbolcu

1996 - Ramazan Civelek, Türk futbolcu

1998 - Silentó, Amerikalı müzisyen

ÖLÜMLER

239 - Cao Rui, Çin'in Wei Hanedanı'na mensup 2. imparatoru (d. 204 veya 206)

1387 - Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. ?)

1517 - Hadım Sinan Paşa, Osmanlı vezir-i azam

1647 - Koca Musa Paşa, Osmanlı devlet adamı ve denizci (d. ?)

1666 - Şah-ı Cihan, Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı (Tac Mahal'i yaptıran) (d. 1592)

1737 - Jean-Baptiste Vanmour, Fransız ressam (d. 1671)

1798 - Matija Antun Relkovic, Hırvat yazar ve asker (d. 1732)

1878 - August Willich, Alman asker (d. 1810)

1890 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (d. 1808)

1893 - Vinzenz Lachner, Alman bestekâr, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (d. 1811)

1901 - Victoria, Birleşik Krallık kraliçesi (63 yıldır tahtta idi) (d. 1819)

1922 - Fredrik Bajer, Danimarkalı yazar, öğretmen, pasifist siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1837)

1922 - Salih Hayali Yaşar, Türk siyasetçi (d. 1869)

1922 - William Christie, İngiliz astronom (d. 1845)

1922 - XV. Benedictus, Papa (d. 1854)

1967 - Jobyna Ralston, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1899)

1972 - Boris Konstantinovich Zaytsev, Rus yazar (d. 1881)

1973 - Lyndon Baines Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanı (d. 1908)

1974 - Antanas Snieckus, Litvan komünist, partizan ve siyasetçi (d. 1903)

1975 - Abdi Parlakay, Türk futbol hakemi (d. 1914)

1976 - Hermann Jónasson, İzlanda Başbakanı (d. 1896)

1982 - Eduardo Frei Montalva, Şilili siyasetçi (d. 1911)

1984 - Bob Pirie, Kanadalı yüzücü (d. 1916)

1987 - Zeyyad Baykara, Türk siyasetçi ve eski başbakan yardımcılarından (d. 1915)

1993 - Kobo Abe, Japon yazar (d. 1924)

1994 - Telly Savalas, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1922)

1995 - Rose Fitzgerald Kennedy, Amerikalı hayırsever ve J.F. Kennedy'nin annesi (d. 1890)

2002 - Kenneth Armitage, İngiliz heykeltıraş (d. 1916)

2004 - Ann Miller, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu (d. 1923)

2005 - Atilla Özkırımlı, Türk edebiyat tarihçisi ve yazar (d. 1942)

2006 - Aydın Güven Gürkan, Türk siyasetçi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti eski genel başkanı (d. 1941)

2008 - Heath Ledger, Avustralyalı oyuncu (d. 1979)

2008 - Orhan Aksoy, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1930)

2009 - İsmail Hakkı Birler, Türk siyasetçi (d. 1927)

2010 - Jean Simmons, İngiliz asıllı Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı (d. 1929)

2012 - Pierre Sudreau, Fransız siyasetçi ve direnişçi (d. 1919)

2012 - Rita Gorr, Belçikalı mezzosoprano (d. 1926)

2013 - Anna Litvinova, Rus top model (d. 1983)

2014 - François Deguelt, Fransız şarkıcı (d. 1932)

2015 - Oğuz Oktay, Türk oyuncu (d. 1939)

2016 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (d. 1942)

2016 - Kamer Genç, Türk siyasetçi (d. 1940)

2016 - Miloslav Ransdorf, Çek politikacı (d. 1953)

2016 - Osman Şahinoğlu, Türk siyasetçi (d. 1927)

2016 - Tahsin Yücel, Türk akademisyen, öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen (d. 1933)

2017 - Andy Marte, Dominikli beyzbolcu (d. 1983)

2017 - Cristina Adela Foisor, Rumen satranç oyuncusu (d. 1967)

2017 - İlhan Cavcav, Türk iş adamı ve Gençlerbirliği başkanı (d. 1935)

2017 - Pietro Bottaccioli, İtalyan piskopos ve din adamı (d. 1928)

2017 - Merete Armand, Norveçli oyuncu (d. 1955)

2018 - Enver Ercan Türk şair (d. 1958)

2018 - Jimmy Armfield, İngiliz futbolcu ve menajer (d. 1935)

2018 - Lütfi Doğan (1927 doğumlu siyasetçi), Türk ilahiyatçı, siyasetçi ve 11. Diyanet İşleri Başkanı. (d. 1927)

2018 - Ursula K. Le Guin, Amerikalı yazar (d. 1929)

2019 - Themos Anastasiadis, Yunan gazeteci (d. 1958)

Tarihte bugün ne oldu? 23 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

23 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1556 - Tarihin en yüksek ölü sayısına sahip Şensi Depremi, Çin'in Shaanxi eyaletinde meydana geldi: yaklaşık 830.000 kişi öldü.

1719 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bünyesinde Lihtenştayn Prensliği oluşturuldu.

1793 - Rusya ve Prusya, Polonya'yı bölüştü.

1849 - Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın oldu.

1870 - Montana'da Amerika Birleşik Devletleri ordusu, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 173 Kızılderiliyi öldürdü.

1913 - Bâb-ı Âli Baskını: Kamil Paşa Hükûmeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarınca devrildi. Bâb-ı Âli Baskını diye anılan darbeyle Sadrazam istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.

1922 - İstanbul'da iki sokağa Piyer Loti ve Klodfarer adları verildi.

1925 - Şili'de Hükûmet bir askeri darbeyle devrildi.

1932 - Kadro dergisi, Şevket Süreyya Aydemir ve arkadaşları tarafından yayınlanmaya başlandı.

1941 - I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.

1957 - TBMM, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını kabul etti.

1959 - Vatan Partisi'nin kurucularına ilişkin dava başladı. Hikmet Kıvılcımlı ile 47 kişi, komünizm propagandası yapmakla suçlandı. Savcı sanıklar için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Trieste batiskapı

1960 - İsviçreli mühendis Jacques Piccard ve Amerikalı denizci teğmen Don Walsh, Trieste batiskapı içinde Challenger çukuruna (derinlik: 10.915 m) inerek yeni bir deniz altı rekoru kırdılar.

1961 - Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandı.

1968 - Amerika Birleşik Devletleri Pueblo haber alma gemisi Kuzey Kore'de ele geçirildi. Mürettebat casuslukla suçlanarak tutuklandı.

1971 - Emekliler Ankara'da Emekli Sandığı binasını işgal etti.

1972 - İstanbul sıkıyönetim Komutanlığı sokağa çıkma yasağı uyguladı ve Fırtına-1 operasyonunu gerçekleştirdi. 84.855 asker tarafından 268.810 bina ve 510.000 daire arandı.

1973 - Paris'te, ABD, Kuzey Vietnam ve Vietkong temsilcileri arasında imzalanan barış anlaşmasıyla, Vietnam'da yıllardır süren savaş sona erdi. Anlaşma, Vietnam'daki bütün ABD askerlerinin çekilmesini ve Güney Vietnam halkının kendi kaderini belirlemesini öngörüyordu.

1974 - İsrail askerleri, Süveyş Kanalı'nın batısından çekilmeye başladı.

1975 - Vatan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu faşistler tarafından basıldı. Kerim Yaman adlı öğrenci öldürüldü.

1977 - Alex Haley'nin romanından uyarlanan mini-TV dizisi "Kökler" Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.

1978 - Türkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak'ta yapıldı.

1986 - "Video ve Sinema Eserleri Yasası" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yasa; video, sinema, müzik eserlerini çoğaltma, dağıtma ve yayma haklarını yeniden düzenliyor.

1989 - Tacikistan'da deprem meydana geldi; 1000'in üzerinde insan öldü.

1990 - Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.

1990 - Parlamento'dan dergisi yayına başladı.

1994 - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Kürt Devleti olgusuna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

1995 - Posta ve Yeni Şafak gazeteleri, yayın hayatına başladılar.

1997 - Madeleine Albright, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın Dış İşleri Bakanı oldu.

2005 - Viktor Yuşçenko, Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine başladı.

2006 - Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak, 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı.

2006 - Sırbistan-Karadağ'da Başkent Podgorica'nın 15 kilometre kuzeydoğusundaki Bioçe köyü yakınında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 48 kişi öldü, 198 kişi yaralandı.

2006 - Ankara'da İstanbul Yolu üzerinde meydana gelen kaza sonucunda Dışişleri Bakanlığı personeli 8 kişi yaşamını yitirdi.

2007 - Hrant Dink'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze töreninde açılan Hepimiz Hrant'ız ve Hepimiz Ermeniyiz yazılı pankartlar tartışmalara neden oldu.

2007 - Yapımına 16 yıl önce başlanan ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından açıldı.

2008 - Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. Türkiye'yi 49 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Karamanlis, Türk-Yunan ilişkilerinin tamamen uyumlaştırılmasının temel hedef olduğunu söyledi.

2008 - Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye'nin yeni yargıcı olarak seçildi.

2012 - Fransa Senatosu, 1915 Ermeni Kırımı'ndaki olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti.

DOĞUMLAR

1752 - Muzio Clementi, İtalyan besteci (ö. 1832)

1783 - Stendhal (Marie-Henri Beyle), Fransız edebiyatçı (Kırmızı ve Siyah ve Parma Manastırı adlı romanlarıyla ünlü) (ö. 1842)

1832 - Édouard Manet, Fransız ressam (gerçekçilikten izlenimciliğe geçişin öncülerinden) (ö. 1883)

1840 - Ernst Abbe, Alman fizikçi ve sanayici (ö. 1905)

1855 - John Moses Browning, Amerikalı silah tasarımcısı (ö. 1926)

1872 - Paul Langevin, Fransız fizikçi (ö. 1946)

1876 - Otto Diels, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1954)

1897 - Subhas Chandra Bose, Hindistanlı siyasetçi (ö. 1945)

1898 - Randolph Scott, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 1987)

1898 - Sergei Eisenstein, Rus sinema yönetmeni (ö. 1948)

1907 - Hideki Yukawa, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1981)

1910 - Django Reinhardt, Belçikalı caz gitaristi ve besteci (ö. 1953)

1920 - Gottfried Böhm, Alman mimar

1921 - Berna Moran, Türk yazar (ö. 1993)

1929 - İhsan Yüce, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1991)

1933 - Gülten Akın, Türk şair ve yazar (ö. 2015)

1934 - Jeanette Bonnier, İsveçli gazeteci, yazar ve medya yönetici (ö. 2016)

1935 - Mike Agostini, Trinidad ve Tobagolu atletizm sporcusu (ö. 2016)

1940 - Dinç Bilgin, Türk gazeteci, iş adamı ve medya patronu

1940 - Musa Arafat, Filistinli devlet adamı (ö. 2005)

1942 - Süha Arın, Türk akademisyen ve belgesel yönetmeni (ö. 2004)

1943 - Özhan Canaydın, Türk basketbolcu, iş adamı ve Galatasaray Başkanı (ö. 2010)

1944 - Rutger Hauer, Hollandalı oyuncu (ö. 2019)

1948 - Anita Pointer, Amerikalı şarkıcı

1957 - Caroline, Monako prensesi

1967 - Naim Süleymanoğlu, Türk halterci (ö. 2017)

1967 - Hafız Süleymanoğlu, Türk halterci

1975 - Márcio Santos, Brezilyalı futbolcu

1977 - Tuna Bekleviç, Türk siyasetçi

1984 - Arjen Robben, Hollandalı futbolcu

1985 - Doutzen Kroes, Hollandalı süper model

1988 - Esin İris, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yorumcu

1990 - Şener Özbayraklı, Türk futbolcu

1996 - Kemal Ademi, Alman futbolcu

1998 - XXXTentacion, Amerikalı rapçi, şarkıcı, söz yazarı

ÖLÜMLER

1744 - Giambattista Vico, İtalyan felsefeci ve tarihçi (d. 1668)

1803 - Arthur Guinness, İrlandalı iş adamı (d. 1725)

1805 - Claude Chappe, Fransız bilim insanı (d. 1763)

1875 - Charles Kingsley, İngiliz yazar (d. 1819)

1883 - Gustave Doré, Fransız baskı ve gravür ustası (d. 1832)

1903 - I. Niko Dadiani, Megrelya'nın son prensi (d. 1847)

1905 - Yedi Sekiz Hasan Paşa, Osmanlı Paşası (d. 1831)

1931 - Anna Pavlova, Rus balerin (d. 1881)

1944 - Edvard Munch, Norveçli ekspresyonist ressam (Çığlık isimli tablosuyla tanınan) (d. 1863)

1956 - Alexander Korda, Macar asıllı İngiliz yönetmen ve yapımcı (d. 1893)

1973 - Kid Ory, Amerikan Caz Tromboncusu ve grup lideri (d. 1886)

1976 - Paul Robeson, Amerikan oyuncu, şarkıcı ve siyahi hakları savunucusu (d. 1898)

1986 - Mehmet Kaplan, Türk edebiyat tarihçisi (d. 1915)

1986 - Nihat Akyunak, Türk ressam (d. 1922)

1989 - Salvador Dali, İspanyol sürrealist ressam (d. 1904)

2002 - Pierre-Felix Bourdieu, Fransız sosyolog (d. 1930)

2002 - Robert Nozick, Amerikan felsefeci (d. 1938)

2005 - Johnny Carson, Amerikan komedyen ve yayıncı (d. 1925)

2013 - Savaş Akova, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1948)

2015 - Abdullah bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1924)

2018 - Ezra Swerdlow, Amerikalı sinema yapımcısı (d. 1954)

2019 - Ayşen Gruda, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1944)

2019 - Jonas Mekas, Litvanyalı-Amerikalı film yapımcısı, şair ve sanatçı (d. 1922)

2019 - Norman Orentreich, Amerikalı cilt uzmanı (dermatolog) ve kozmetikçi (d. 1922)