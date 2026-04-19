BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

Güncelleme:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından saldırganların şiddet içerikli oyunlarla bağlantısı gündeme geldi. Gelişmeler sonrası BTK’nın harekete geçtiği, yasaklı içeriklere erişim sağlayan VPN’ler için lisans düzenlemesi ve 18 yaş altına yönelik “çocuk hattı” uygulaması hazırladığı öğrenildi. Amaç, çocukların dijital içeriklere erişimini daha sıkı denetlemek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğarken, olaylara ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Her iki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi.

Uzmanların uzun süredir tartıştığı dijital şiddet konusu yeniden gündeme gelirken, özellikle mobil oyunların çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bir dizi yeni tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

VPN’LERE LİSANS DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre hazırlık kapsamında ilk adımın, Türkiye’de erişime engellenmiş içerik ve oyunlara ulaşımı sağlayan VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetlerine yönelik olacağı belirtildi. Buna göre, VPN servislerinin lisanslandırılmasına ilişkin bir düzenleme üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Söz konusu düzenleme ile yasaklı içeriklere dolaylı erişimin kontrol altına alınması hedefleniyor.

“ÇOCUK HATTI” UYGULAMASI GELİYOR

BTK’nın gündemindeki bir diğer başlık ise GSM aboneliklerine yönelik yeni sınırlamalar oldu. Hazırlanan düzenleme kapsamında, çocukların kullandığı telefon hatlarının “çocuk hattı” olarak tanımlanması planlanıyor.

Bu sistemle birlikte 18 yaş altı bireylerin kullandığı hatlar net şekilde ayrıştırılacak, ebeveyn kontrolü artırılacak ve çocuklara yönelik dijital içerik erişiminde daha sıkı denetim uygulanabilecek.

DİJİTAL ŞİDDET TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Yaşanan olayların ardından dijital platformlarda yer alan şiddet içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme gelirken, atılması planlanan adımların kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

