Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Güney Kore, Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde Doğu Denizi’ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Sinpo bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 140 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. ABD ile birlikte gelişmeleri yakından izleyen Seul yönetimi, olası provokasyonlara karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu. Kuzey Kore ise test edilen füzenin yüksek yıkım gücüne sahip olduğunu iddia etti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore’nin yerel saatle 06.10 sularında Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.
Yonhap ajansının haberine göre, füzelerin Kuzey Kore’nin Sinpo bölgesinden ateşlendiği ve yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiği belirtildi.
ABD İLE YAKIN TAKİP
JCS, Güney Kore ordusunun ABD ile savunma işbirliği kapsamında Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlediğini açıkladı. Açıklamada, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık verebilecek kapasite ve hazırlık seviyesinin korunduğu vurgulandı.
Fırlatmaya ilişkin hareketliliğin Güney Kore ve ABD istihbarat birimleri tarafından izlendiği, elde edilen bilgilerin Japonya ile de paylaşıldığı ifade edildi.
“YÜKSEK YOĞUNLUKLU GÜÇ” VURGUSU
Kuzey Kore devlet medyası ise test edilen füzenin misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füze olduğunu ileri sürdü. Haberde, bu sistemin menzilindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle “küle çevirebileceği” iddia edildi.