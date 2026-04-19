Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiği iddia edildi.

İzin verilen soruşturmanın konusunun ise Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde yapılan "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili olduğu aktarıldı.

"SORUŞTURMA YAVAŞ VE 11 ÇALIŞANINI KAPSIYOR"

Sabah gazetesinin haberine göre soruşturma izni ise "yüksek maliyetli çelik kirişlerin düşük maliyetli betonla değiştirilerek yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla" Yavaş ve beraberindeki 11 çalışanı kapsıyor.

ABB'DEN JET AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik bir soruşturma izni daha verildiğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, belediyeden konuyla ilgili yazılı açıklama geldi.

"TEKNİK VE HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldığı' yönünde bilgiler yer aldığı belirtilerek, "Ancak konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır.

"AÇIK BİR ALGI ÇABASIDIR"

Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" denildi.

