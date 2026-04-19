Siirt'te sağanak; Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

Siirt ve ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Siirt-Pervari ve Siirt-Eruh kara yollarında çökmeler meydana gelirken, kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYU ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısının ardından Siirt genelinde gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de gece boyu çalışmalara destek verdi. Yağış nedeniyle Siirt-Pervari ve Siirt-Eruh kara yollarının bir bölümünde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri onarım çalışması başlattı. Siirt-Batman kara yolunda ise yağışın sürüklediği çamur yığınları trafiği aksattı.

İLÇELERDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kurtalan ilçesinde cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için yoğun mesai harcadı. Tillo ilçe merkezinde de etkili olan yağış nedeniyle ana caddeler sular altında kaldı, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekiplerin kent genelindeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı