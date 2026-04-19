İstanbul'daki yoğun sis Boğaz'da görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mest eden görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mest eden görüntüler oluşturdu. Gün doğumuyla birlikte sisin arasından yükselen köprü silueti görenleri mest etti.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kapandı. Sis bulutlarının arasından süzülen gün ışığıyla ortaya çıkan manzara İstanbul siluetine farklı bir atmosfer kazandırdı.

Öte yandan yetkililer, deniz trafiğinin güvenliği amacıyla alınan tedbirler kapsamında boğaz geçişlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
