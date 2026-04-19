Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 10.04’te Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Muğla'nın Datça ilçesine 235 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum aktarılmadı. Bölgedeki gelişmeler yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.