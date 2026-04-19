Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Hatay Kırıkhan’da tebligat için adrese giden zabıta ekipleri, kötü koku üzerine girdikleri evde kaçak lokum ve cezerye imalathanesiyle karşılaştı. Hijyen kurallarına aykırı ve izinsiz üretim yapıldığı tespit edilirken, insan sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yeri kapatıldı, sorumlular hakkında cezai işlem başlatıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, yıkım kararı kapsamında gerçekleştirdikleri tebligat sırasında dikkat çeken bir olayla karşılaştı. 521. Sokak’ta bulunan müstakil evden yayılan kötü kokuyu fark eden ekipler, eve girmek istedi.

Kapının açılmasıyla birlikte evin kaçak imalathane olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, lokum ve cezerye üretiminin herhangi bir yasal izin olmadan ve hijyen standartlarına aykırı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRETİM

Zabıta ekipleri, üretim koşullarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini değerlendirerek derhal işlem başlattı. Kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye ürünleri imha edilirken, işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

“HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

Zabıta ekipleri yaptıkları açıklamada, “Yıkım tebligatı için geldiğimiz evden tuhaf kokular gelmesi üzerine içeri girdik. Gördüğümüz manzarada kaçak üretim yapıldığını tespit ettik. Lokum ve cezerye üretiliyor, halkın sağlığıyla oynanıyor. Gerekli cezai işlemleri uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!