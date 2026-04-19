Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, yıkım kararı kapsamında gerçekleştirdikleri tebligat sırasında dikkat çeken bir olayla karşılaştı. 521. Sokak’ta bulunan müstakil evden yayılan kötü kokuyu fark eden ekipler, eve girmek istedi.

Kapının açılmasıyla birlikte evin kaçak imalathane olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, lokum ve cezerye üretiminin herhangi bir yasal izin olmadan ve hijyen standartlarına aykırı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRETİM

Zabıta ekipleri, üretim koşullarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini değerlendirerek derhal işlem başlattı. Kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye ürünleri imha edilirken, işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

“HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

Zabıta ekipleri yaptıkları açıklamada, “Yıkım tebligatı için geldiğimiz evden tuhaf kokular gelmesi üzerine içeri girdik. Gördüğümüz manzarada kaçak üretim yapıldığını tespit ettik. Lokum ve cezerye üretiliyor, halkın sağlığıyla oynanıyor. Gerekli cezai işlemleri uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı