Bulgaristan seçimi için Avcılar’da sandık başına gittiler

BULGARİSTAN’da son 5 yıl içinde yapılacak 8’inci seçim için oy verme işlemi başladı. İstanbul’da ikisi konsoloslukta olmak üzere Avcılar dahil 5 ilçede kurulan sandıklarda Bulgaristan vatandaşları oy kullanıyor.

Bulgaristan'da son seçimlerin ardından kurulan ve Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifa etmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Rumen Radev erken seçim kararı aldı. Ülkede 5 yıl içinde 7’nci kez sandık başına gidilmişti. Toplam 14 siyasi partinin katıldığı seçim kapsamında, yurt dışında en fazla Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de 27 sandık kuruldu. İstanbul’da ise ikisi Bulgaristan Konsolosluğu’nda olmak üzere Avcılar dahil 5 ilçede oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi saat 20.00’de sona erecek. Avcılar’daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi’ne sabah saatlerinde gelen seçmenler, kayıt ve kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

