Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

Japonya’da yaşanan taciz olayı tepki çekti. Görüntülerde, bir şahsın yürüyen merdivende önünde duran kadını gizlice kaydetmek için telefonunu bir kitabın üzerine yerleştirdiği görülüyor.

GİZLİCE KAYDA ALDI

Şüphelinin, telefonu dikkat çekmemesi için kitabın içine gizleyerek kamerayı kadına doğru yönlendirdiği ve bu şekilde görüntü almaya çalıştığı anlar kaydedildi. Kadının durumdan habersiz olduğu görülürken, olayın bir süre fark edilmeden devam ettiği anlaşılıyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay büyük tepki toplarken, Japonya’da benzer taciz vakalarına karşı uygulanan sıkı yasalar yeniden gündeme geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı ve şüphelinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com