Şişli'de Metruk Binada Ölü Bulundu

ŞİŞLİ'de metruk binada yüzüstü halde bulunan Ali Karadağ'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Baş kısmında yara izleri bulunan Karadağ'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın giriş katındaki odada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bu kişiyi yüzüstü yatar vaziyette olduğunu ve baş kısmında kan izleri bulunduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tabip tarafından ölüm 'şüpheli' olarak değerlendirildi.

OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMA YAPTI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ali Karadağ'ın 5 uyuşturucu madde ticareti, 9 uyuşturucu madde kullanma, 1 adet hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 15 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı