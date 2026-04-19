Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Karan, yapılan arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu. Olayın ardından cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesi Düden köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrılan Hasan Hüseyin Karan (61), ormanlık alanda kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sırasında Karan ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından Karan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Karan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. - BURDUR