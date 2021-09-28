O3 medyanın yapımcılığını üstlendiği Suçlu dizisi yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Suçlu dizisi oyuncu kadrosu için cast çalışmaları başladı. Suçlu dizisi erkek başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile anlaşma yapıldı. Suçlu dizisi kadın başrol için uzun arayışlar ve görüşmeler sonrasında Nehir Erdoğan ile anlaşma imzalandı. Peki, Suçlu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Suçlu dizisi konusu ne? Suçlu dizisi oyuncuları kimler? Suçlu dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

SUÇLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cinayetin bir numaralı zanlısı Bora Demircioğlu adlı varlıklı bir ailenin oğludur. Bir yanda Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği cinayeti aydınlatmaya çalışan emniyet kanadının başarılı ismi Ömer, diğer yandan da Nehir Erdoğan'ın sunduğu Sessiz Çığlık isimli programla reyting rekorları kıran Elif vardır.

SUÇLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Suçlu dizisi Star TV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak. Cast çalışmaları devam eden Suçlu dizisinin oyuncu kadrosuna yeni gelen isimler geldiğinde haberimizde yer alacak.

SUÇLU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya- Emniyet Amiri Ömer

Nehir Erdoğan- Televizyoncu Elif

Serkan Altunorak- Avukat Erdem

Aslıhan Kapanşahin-Elif'in kızı Duru

Atakan Hoşgören- Elif'in oğlu Umut

Ali Önsöz- Bora

Gökçe Yanardağ- Bora'nın Annesi

Emin Olcay- Ömer'in Babası

Ayçin İnci- Ömer'in Eşi

Hivda Zizan Alp- Polis Naz

Cansın Çekili- Aslı

SUÇLU DİZİSİ OYUNCULARI

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya - Emniyet Amiri Ömer; Suçlu dizisi erkek başrol oyuncusu Erkan Petekkaya dizide Emniyet Amiri Ömer'i canlandırıyor.

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır.

ERKAN PETEKKAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yayın döneminde Atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırdı.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. Dizi Mart 2008'de 19 bölüm yayınlandıktan sonra bitti. Petekkaya yine 2008'de Star Tv'deSon Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"i canlandırdı. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı.

Petekkaya, son olarak TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırıyor.

ÖZEL YAŞAMI

Erkan Petekkay 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. 'Cem Cano'adında oğlu var.

Beşiktaş taraftarı olan Erkan Petekkaya, 1.89 metre boyunda, 78 kilo ve yay burcudur.

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Sessiz Çığlık programının sunucusu olan Televizyoncu Elif rolü ile Nehir Erdoğan'ı Suçlu dizisinde izleyeceğiz.

Nehir Erdoğan 16.06.1980 İzmir doğumlu.

Selma Yiğitalp Lisesi Ağırlıklı Yabancı Dil Bölümü'nde süren öğrenim hayatı sırasında tiyatro sahnesi ile tanıştı.

1998-2002 yılları arasında İstanbul/Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı Lise yıllarında başlayan oyunculuk heyecanı ünüversitede de peşini bırakmadı.

2001-2003 yılları arasında, TRT 1'de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda, kültür, sanat, müzik ve spor haberler i sundu.

2002-2003 yılında TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim dizisinde 47 bölüm Pelin karakterini canlandırdı.

Ardından 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Estağfurullah Yokuşu adlı dizide Gümüş karakteriyle karşısına çıktığı izleyiciden tam not aldı.

2004 yılında sinema perdesiyle tanışan Nehir Erdoğan, Sinan Çetin'in yapımcılığını, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği Okul filminde başrol karakteri Güldem, ve aynı yıl Kartal Tibet'in Merhaba Hababam Sınıfı filminde, büyük çoğunluğunu erkek olarak oynadığı Kız İsmail karakterini üstlendi.

Okul ve Merhaba Hababam Sınıfı film çekimiyle eş zamanlı olarak 2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan Life Style Cinema programının sunuculuğuna da devam etti.

2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan Pop Star adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles'da da boş durmadı; bir yandan İngilizcesini geliştirirken, diğer yandan da, Eric Morris Oyunculuk Sınıfı'na devam etti.

2004-2007 yılları arasında, Kanal D'de yayınlanan. 3 sezon - 106 bölüm devam eden; yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği Yabancı Damat dizisinde, Nazlı karakteriyle, gaziantepli bir ailenin kızını canlandırdı. Dizi, Türkiye'de kırdığı reyting rekorlarından sonra, aynı başarıyı, Yunanistan'ın Mega Tv'deki gösteriminde de yakaladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2007 Haziran-Temmuz aylarında Amerika'da, Los Angeles şehrinde yönetmenliğini Aclan Büyüktürkoğlu'nun üstlendiği Meleğin Sırları - Broken Angel filminin çekimlerini tamamladı. Filmde başrol olan Ebru adlı bir Türk kızını canlandırdı.

2007-2008 sezonunda Star Tv'de yayınlanan, yönetmenliğini Cankat Ergin'in yaptığı, yine bir Türker İnanoğlu yapımı olan Tatlı bela Fadime adlı dizide Fadime rolünü üstlenmiştir.

2007 Aralık ayında seyirci karşısına çıkan ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Taammüden Cinayet adlı kısa filmden Asılacak Kadın karakteriyle başrolü üstlendi.

Nehir Erdoğan, Atv' de yayınlanan "Aşk Bir Hayal" dizisinde de rol almıştır.

Ahmet Sesigürgil ile 2014' de evlenmiş 2017 yılında boşanmıştır.

SİNEMA FİLMLERİ

Meleğin Sırları

Okul

Hababam Sınıfı Merhaba

Taamüden Cinayet

TV- FİLMLERİ

Koçum Benim

Estağfurullah Yokuşu

Yabancı Damat

Tatlı Bela Fadime

Ay Işığı

Aşk Bir Hayal

Son

Reaksiyon

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Suçlu dizisinde Serkan Altunorak yer alıyor. Serkan Altunorak Suçlu dizisinde Televizyoncu Elif'in eşi Avukat Erdem rolünü canlandırıyor.

Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara'da dekoratörlük yapan, babası 2007'de öldükten sonra annesi İskenderun'a yerleşmiş. Bir erkek kardeşi var o da New York'ta yaşıyor. 10 yaşında dublaja başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde konservatuvarın güzel sanatlar bölümünü bitirdi. Amerika'nın en iyi müzik ve sanat okulu ve dünyanın en saygın konservatuarlarından biri olan Juilliard'a başvurdu ve kabul edilince 1998 yılında New York'a gitti, 4 ay eğitim aldı. Daha sonra da New York Film Academy'de 4 buçuk ay kamera dersleri aldı.

Amerika'ya tekrar gitti ve Şikago'daki De Paul University, Theatre School'a kabul edildi, bir yıl orada okuduktan sonra dönmek zorunda kaldı 2002 yılında döndü. Döndükten sonra DOT Tiyatrosu'nun açtığı sınavla oraya girdi.

Yaseminname, Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun "Yanmışım Sönmüşüm Ben" şarkısına 2005 yılında çektiği klipte rol aldı.

2006 yılının ekim ayında, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kurusıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.

28 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren "htr2b : Dönüşüm" adlı korku filminde oynadı.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.

TİYATRO OYUNLARI

- Shopping and F**king

- Vur Yağmala Yeniden

- Kürklü Merkür

- Neos Cosmos

SESLENDİRDİĞİ FİLMLER

- Red Kit (Rintintin, Ana Karakter)

- Afacan Loie (Glen Glen, Ana Karakter)

- Looney Tunes (Bugs Bunny, Ana Karakter) Sevimli Kahramanlar

- Richie Rich (Richie, Ana Karakter)

- Smallville (Clark Kent) (Dizi)

FİLM VE DİZİLERİ

1999 - Ayrılsak da Beraberiz (Dizi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2005 - Yağmur Zamanı (Dizi)

2006 - İmkansız Aşk (Dizi)

2006 - Gomeda (Sinema)

2007 - Kara Duvak (Dizi)

2008 - Sınıf (Dizi)

2008 - Roz'un Sonbaharı (Sinema) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2009 - Melekler korusun (Dizi)

2011 – Şüphe (Dizi)

2012 - Muhteşem Yüzyıl (Dizi)

2012 - htr2b : Dönüşüm

2015 - 2015 - Evli ve Öfkeli (Tarık)(TV Dizisi)

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİMDİR?

Suçlu dizisinde Aslıhan Kapanşahin rol alacak. Aslıhan Kapanşahin Suçlu dizisinde Elif'in kızı Duru rolünü canlandıracak.

Aslıhan Kapanşahin, 2 Kasım 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kameralar ile henüz 11 yaşındayken tanışan Kapanşahin, ilk kez 'Küçük Melek' adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına geçmiştir.

Farklı Boyut, Paramparça, Göl Zamanı, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi pek çok yapımda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' adlı dizide Mine karakterine hayat vermektedir.

Akrep burcu özelliklerine sahip olan Aslıhan Kapanşahin, 1.60 metre uzunlukta ve 49 kilogram ağırlıktadır.

DİZİLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Mine Mollaoğlu, 2019)

Ufak Tefek Cinayetler(N,ilay, 2018)

7 Yüz (Elif, 2017)

Yeter (2016)

Paramparça (2015)

Not Defteri (2014)

Göl Zamanı(2014)

Güneşi Gördüm (2009)

Farklı Boyut (2011)

Küçük Melek (2011)

SİNEMA FİLMLERİ

Karışık Kaset (2014)

Aşk Ağlatır (2013)

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