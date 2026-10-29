İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hastaneye kadar uzanan silahlı saldırı, İspanya'nın Tarragona kentinde yaşandı. Günler önce vurularak yaralanan ve tedavi altına alınan Mekin Büyükdeniz, bu kez hastane odasında öldürüldü.

HASTANE ODASINA GİRİP KURŞUN YAĞDIRDI

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Tarragona kentinde, Joan XXIII Hastanesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. "10 Kardeşler" adlı suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Mekin Büyükdeniz, tedavi gördüğü odada saldırıya uğradı. Başına bisiklet kaskı ve kapüşon takan saldırgan, sabaha karşı hastaneye girerek Büyükdeniz'in bulunduğu odaya ulaştı. Silahını ateşleyen saldırgan, olayın ardından hastaneden kaçtı. Ağır yaralanan Büyükdeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 35 yaşındaki Büyükdeniz'in saat 03.30'dan kısa süre önce hayatını kaybettiği bildirildi.

PARTNERİ DE ODADAYDI

Silahlı saldırı sırasında Mekin Büyükdeniz'in partnerinin de hastane odasında bulunduğu belirtildi. Saldırıdan fiziksel olarak yara almadan kurtulan kadın, yaşadığı şok nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Saldırganın hastane odasına nasıl ulaştığı ve olayın ardından nasıl kaçabildiği ise soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

GÜNLER ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Mekin Büyükdeniz, hastanedeki cinayetten birkaç gün önce Tarragona'ya bağlı Salou kentinde de silahlı saldırının hedefi olmuştu. Sokakta yürüdüğü sırada açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Büyükdeniz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Büyükdeniz'in sağlık durumu daha sonra iyileşmişti. Büyükdeniz, ölümünden iki gün önce yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmıştı. Ancak hastanedeki tedavisi devam ederken ikinci kez silahlı saldırıya uğradı.

POLİS KORUMASI KALDIRMIŞ

Katalonya polis teşkilatı Mossos d'Esquadra, Salou'daki ilk saldırının ardından Büyükdeniz'in yoğun bakım odasında güvenlik önlemleri almıştı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, son günlerde güvenlik riskinin daha düşük değerlendirilmesi üzerine polis gözetimi kaldırıldı. Bu süreçte Türkiye'den gelen bir kişinin Büyükdeniz'e kişisel koruma sağlamaya başladığı belirtildi. Büyükdeniz'in daha önce de hedef alındığının farkında olduğu ve yeniden saldırıya uğramaktan endişe ettiğini sağlık çalışanlarıyla polislere anlattığı da iddia edildi.

SALDIRGAN ÇÖP ALANINDAN KAÇMIŞ OLABİLİR

Polisin ilk değerlendirmelerine göre saldırgan, hastaneye acil servis bölümünden girdi. Cinayetin ardından ise çöp alanının bulunduğu bölümden kaçtığı üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Saldırı sırasında hastanedeki iki güvenlik görevlisinin başka bir olayla ilgilendiği belirtildi. Acil serviste bir hemşirenin tacize uğradığı iddiasıyla bağlantılı olayın, saldırganın hastaneye girişini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenip düzenlenmediği de araştırılıyor.

İKİ SALDIRI ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Cinayetin ardından polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede yol kapatma ve kontrol noktaları oluşturulurken, saldırganın kaçış güzergâhı araştırılıyor. Salou'daki ilk silahlı saldırı ile hastanedeki cinayet arasında bağlantı bulunup bulunmadığı da soruşturuluyor.

Kaynak: Haberler.com