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Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı

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Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı Haber Videosunu İzle
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı
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Nevşehir’in Göreme beldesinde yağışların ardından çöken peribacası, üç kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Facianın ardından yapılan kimlik tespitinde, yaşamını yitirenlerden ikisinin temmuz ayında evlenen Sakaryalı gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna olduğu ortaya çıktı. Genç çiftin aynı olayda hayatını kaybetmesi, acı haberi daha da dayanılmaz hale getirdi.

  • Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişinde yağışların ardından bir peribacasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 turist yaralandı.
  • Hayatını kaybedenlerin Sakaryalı gazeteci Eray Tuna, muhasebeci eşi Begüm Tuna ve 37 yaşındaki Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert olduğu belirlendi.
  • Yaralı 5 turistten 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, bir kişinin tedavisi sürüyor.

Nevşehir’in Göreme beldesinde yağışların ardından meydana gelen peribacası çökmesi faciayla sonuçlandı. Olayda yaşamını yitiren 3 kişiden ikisinin, temmuz ayında evlenen Sakaryalı gazeteci Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Tuna olduğu belirlendi.

ÇÖKME GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ GİRİŞİNDE YAŞANDI

Olay, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışların ardından deforme olduğu belirtilen bir peribacasında çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları olay yerinde takip eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 TURİST YARALANDI

Vali Kök, olayda 2 Türk ve 1 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 turistin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yaralı turistlerden 4’ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Kök, bir kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Kök, arama kurtarma çalışmalarının tüm ihtimaller değerlendirilerek devam edeceğini kaydetti.

YENİ EVLİ SAKARYALI ÇİFTİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Enkazdan çıkarılan kişilerin kimlik tespit çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Sakarya’da bir basın kuruluşunda muhabir olarak çalışan Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Tuna olduğu öğrenildi. Temmuz ayında dünyaevine giren çiftin ölümü, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.

FRANSIZ TURİST DE HAYATINI KAYBETTİ 

Peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise 37 yaşındaki Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert olduğu açıklandı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOnline Money:

nevsehir in ekonomisini sarsabilir nerde turizm bakani garson bir baksana

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