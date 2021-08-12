Son Dakika! Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Meteoroloji'nin art arda yaptığı uyarılar sonrasında Karadeniz Bölgesi sele teslim olurken, bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Kastamonu'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da ise kayıp olan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmalar devam ediyor.

Salı gününden beri etkili olan yağışlar Karadeniz Bölgesi'nde felaketi yaşattı. Baskınlar nedeniyle onlarca ev su altında kaldı, vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekiplerin ve vatandaşların mücadele ettiği felaketten acı bir haber geldi. Kastamonu'da sele kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

8 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuk aranıyor. Öte yandan selin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden gelen görüntüler yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TÜM MÜDAHALELERE DEVAM EDİLİYOR

AFAD, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır"

2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

"Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

"Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır"