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Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı

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Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı Haber Videosunu İzle
Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı
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Düzce'de 2009'daki kasten yaralama suçu nedeniyle 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü İ.S., emekli maaşını kentten çektiğinin belirlenmesiyle polisin takibine girdi. Akrabası olmayan bir ailenin apartmanında tek odalı dairede saklanan şahıs, bahçeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Kendini başka isimle tanıtan hükümlünün gerçek kimliği mobil parmak izi cihazıyla ortaya çıktı.

  • Düzce'de kasten yaralama suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S., 14 yıldır arandıktan sonra yakalandı.
  • Firari hükümlünün emekli maaşını Düzce'den çektiğinin tespit edilmesi üzerine Darıcı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi.
  • 29 Ekim Perşembe günü evin bahçesinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve sahte isim kullanan şahsın gerçek kimliği mobil parmak izi cihazıyla yapılan sorgulamayla tespit edildi.

Düzce'de hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, emekli maaşını kentten çektiğinin belirlenmesi üzerine takibe alındı. Saklandığı evin bahçesinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve sahte isim kullanan hükümlünün gerçek kimliği parmak iziyle belirlendi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.S'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Firari hükümlünün izini süren ekipler, şahsın iletişim kurabileceği yakınlarını takibe aldı. Araştırmalarda, İ.S'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği tespit edildi.

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, şahsın Darıcı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki tek odalı dairede saklandığını belirledi. Apartmanın aile apartmanı olduğu ancak şahsın burada yaşayan kişilerle herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı öğrenildi.

EVİN BAHÇESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bölgede gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri, 29 Ekim Perşembe günü harekete geçti. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

SAHTE İSİM KULLANDI, PARMAK İZİ ELE VERDİ

Yakalandığında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıtan şahsın gerçek kimliği de polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şahsın, 14 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. olduğu kesinleşti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kaçamazsın Türk Polisi Yakalar..

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Haber YorumlarıKemal Tekinay:

14 sene kacmis, devletin saf ligi bu sekilde insanlarin varsa gelirini banka hesabini dondurursun, kacaga para yardiminda bulunsak, sucluyu korumaktan tutuklanir ceza aliriz,

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