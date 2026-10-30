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Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

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Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı
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Diyarbakır'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle caddeler göle dönerken; aracının içine su dolan bir sürücünün biriken suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı trajikomik anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, sular altında kalan bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla boşaltmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta geniş su birikintileri oluştu. Kent içi trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar yollarda zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLİNE DOLAN SUYU BARDAKLA BOŞALTMAYA ÇALIŞTI

Sağanağın ardından otomobilinin içine su dolduğunu fark eden bir sürücü, çaresizce aracındaki suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı. Çevredekilerin şaşkın ve tebessüm ettiren bakışları arasında biriken suyu tek tek bardakla dışarı boşaltan sürücünün o anları, vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmin:

Bugün Diyarbakır su altında kaldı . Ne vatandaştan ne de belediyeden ses çıkmıyor . Diyarbakır belediyesi başka bir partide olsaydı hak adalet bilen vatandaşlarımız şimdi kıyameti koparmış olurdu . Öğrencilerimizin büyük bir kısmı dizlerine kadar suya batmış olarak okula geldi.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hasetinden kininden boğul, memleketin her tarafında aynı görüntüleri var önce insan olmak gerek

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Haber YorumlarıSerkan Ferit:

Diyarbakır belediyesi çalışma sıfır cep doldurma mükemmel rüşvetsiz kapıdan bile giremezsin

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Zavallı insan panikleyince ne yapacağını bilemez duruma gelmiş...

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