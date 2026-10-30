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Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

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Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu Haber Videosunu İzle
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
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90 günlük tutukluluğun ardından ev hapsiyle tahliye edilen Sinem Dedetaş’ın ilk açıklamasında dudağının kenarındaki kızarıklık dikkat çekerken; görüntünün stresten değil, kendisini karşılayan CHP’li bir kadın siyasetçinin yoğun sevgisi ve öpücüklerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluk sürecinin ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Evine ulaşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ve cezaevindeki çalışma arkadaşlarının özgürlüğünü temenni eden Dedetaş’ın basın açıklaması sırasında yüzündeki bir detay dikkat çekti.

AKILLARA STRES GELDİ AMA... 

Açıklama yaptığı esnada dudağının kenarındaki kızarıklık gözlerden kaçmayan Dedetaş için kamuoyunda ilk olarak yaşadığı zorlu sürecin, stres ve sıkıntının yüzüne yansıdığı yorumları yapıldı. Ancak görüntünün ardındaki gerçek sonradan anlaşıldı.

CHP'Lİ KADIN SİYASETÇİ ÖPMELERE DOYAMADI

Edinilen bilgiye göre; Dedetaş'ın dudağındaki kızarıklığın stres kaynaklı olmadığı öğrenildi. Tahliye sevincini paylaşan CHP’li bir kadın siyasetçinin Dedetaş’a gösterdiği yoğun ilgi ve öpücük yağmuru nedeniyle yüzünün kızardığı ortaya çıktı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

ya Allah için uçuk olsa ne olur kime ne bize ne neler diyorsunuz siz ya?

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Haber Yorumlarılimonn fotoğraf:

bu ülkede hırsız olursan böyle hapiste bile çiçeklerle karşılarlar .. Ne ironik dimi

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Haber Yorumlarısait turk:

illa abartırlar hatta işkence çekmiş bile derler! derlermi? valla inanda çok olur

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