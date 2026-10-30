Change oto operasyonunda 35 şüpheli yakalandı, 61 araç muhafaza altına alındı

Yurtdışından yasadışı yollarla getirdikleri antika klasik koleksiyonluk araçlara ait şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı atıl vaziyetteki araçlara ait şasi numaraları üzerine aktararak change yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Change araçları satarak mağdurları dolandırıldıkları belirlenen 35 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro görevlilerince change oto üzerine faaliyet gösteren şüpheli şahıslar ile ilgili çalışma yapıldı. Bu kapsamda İstanbul ve İzmir genelinde change oto üzerine faaliyet gösteren şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla getirdikleri antika-klasik tabir edilen koleksiyonluk araçlara ait şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı atıl vaziyetteki pahaca daha uygun araçlara ait şasi numaraları üzerine aktararak change yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, tescile ilişkin uyumsuzlukları Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli mühendisler tarafından usulsüz olarak düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilmesi yoluyla tescil belgesi düzenletilerek yapılan change işlemini yasallaştırılmaya çalıştıkları da tespit edildi. Change araçların şüpheliler tarafından üçüncü iyi niyetli şahıslara satıldığı ve mağdurların dolandırıldıkları çalışmalarda ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle 61 adet aracı change yaptıkları tespit edildi. Change araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 5607 Sayılı Kanununa muhalefet ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 97 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı