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Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

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Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek Haber Videosunu İzle
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve gelen Dirk Kuyt, takımda yeni bir yapılanmaya hazırlanırken Mason Greenwood'dan dikkat çeken bir talep geldi. İngiliz yıldız, Hollandalı teknik adamla görüşerek sağ kanat yerine 10 numara pozisyonunda oynamak istediğini iletti.

  • Mason Greenwood, teknik direktör Dirk Kuyt ile görüşerek 10 numara pozisyonunda forma giymek istediğini iletti.
  • Dirk Kuyt, Greenwood'u forvet arkasında değerlendirmeyi ve oyuncunun savunma sorumluluklarını azaltmayı planlıyor.
  • Greenwood, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 gol ve 2 asistle 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için kadrosuna kattığı Mason Greenwood, teknik direktör Dirk Kuyt ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Hollandalı çalıştırıcıya 10 numara pozisyonunda forma giymek istediğini söyledi. Greenwood, bu bölgede takımına daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade etti.

KUYT'TAN GREENWOOD'A YENİ ROL

İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın da Greenwood'un talebine sıcak baktığı belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının İngiliz yıldızı forvet arkasında değerlendirmeyi planladığı aktarıldı. Greenwood, İsmail Kartal döneminde bir kez 10 numara pozisyonunda görev yapmış, ardından yeniden sağ kanada dönmüştü.

SAVUNMA YÜKÜ AZALACAK

Habere göre Dirk Kuyt, Greenwood'un hücumdaki yeteneklerinden daha fazla yararlanmak için oyuncunun savunma sorumluluklarını azaltmayı düşünüyor. Bu değişiklikle İngiliz futbolcunun hücumda daha özgür hareket etmesi ve takımın gol yollarındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

9 MAÇTA 6 GOLE KATKI

25 yaşındaki Mason Greenwood, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, böylece 6 gole doğrudan katkı sağladı.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısuna genç:

iyi futbolcu ama maç boyu canı istediğinde 3-5 hareket yapıp bekleyen tiplerden

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Haber Yorumlarıfightofgod29:

Sen adamı defansa gömersen orta sahanın gerisinde top kapıp hücuma çıkmasını beklersen zaten bir iş yapamaz. Adam hücum oyuncusu ama maçı izliyorum sağ bekte semedo ile paslaşıyor defanstan çıkarken. Böyle bir taktiği uygulatırsan adam tabiki formunu kaybeder. Bu kadroya bu adam kanat olmaz forvet arkası olur oğuz nene gibi iki kanadın var bu adamın orta sahada defanstan gelen topu sağa sola kanatlara açması lazım hızlı kanatlar atağa çıkacak bekler bindirme yapacak zaten bu saydıklarım gerçekleştiği zaman ceza sahası yayı çevresine bak bu adamı görürsün oralarda doğal olarak. Lukaku kale alanında bu adam ceza sahası çevresinde olduğu sürece senin hücumun takır takır işler. Şöyle bir organize atak kurgusunu aşılamadığı için İsmail gönderildi çünkü onun felsefesinde defanstan top yaparak çıkmak var buna ihtiyacın yok senin zaten geriden oyun kurabilen stoper ve kalecin var senin topu bu bölgede tutmayıp ileriye atman lazım ki atağa çıkasın rakibi eksik bulup gol atabilesin.

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Haber Yorumlarıhsyndalci:

Ayaklarına hakim ama,biraz ağır ve o zaman da el freni gibi oluyor.

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Haber Yorumlarımihraliii68:

makul bir istek. umarım değerlendirmeye alınır.

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