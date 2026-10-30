Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

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Trafik denetimlerinde yeni bir dönem başlıyor. 2027 yılı kapsamında 44 ortalama hız kontrol sisteminin kullanılması planlanırken, yıl boyunca milyonlarca araç ve sürücünün denetlenmesi hedefleniyor. Yeni uygulamayla hız sınırını aşan sürücüler çok daha kapsamlı şekilde kontrol altına alınacak.

Polis ve jandarmanın sorumluluk alanlarını kapsayan düzenleme, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetimlerde yalnızca belirli noktalardaki hız ölçümlerine değil, araçların iki nokta arasındaki ortalama hızına odaklanılacak.

44 YENİ HIZ KONTROL SİSTEMİ KULLANILACAK

2027 yılı programında 44 ortalama hız ihlali tespit sisteminin kullanılması öngörülüyor. Bu sistemler, araçların belirlenen güzergaha giriş ve çıkış zamanlarını kaydederek iki nokta arasındaki ortalama hızını hesaplıyor. Sürücü hız sınırını yalnızca kameranın bulunduğu noktada değil, kontrol edilen yol boyunca aşarsa ihlal tespit edilebiliyor. Böylece radarın önünde yavaşlayıp ardından yeniden hızlanan sürücülerin de denetlenmesi mümkün oluyor. Sistemlerin hangi güzergahlarda kullanılacağına ilişkin ayrıntılı listenin ise önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yeni program kapsamında jandarmanın sorumluluk alanlarında 60 milyon, polisin sorumluluk alanlarında ise 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması hedefleniyor. Hız kontrollerinin yanı sıra trafik kazalarına neden olan ihlallere yönelik 300 özel denetim gerçekleştirilecek. Denetimlerin daha etkili yürütülmesi için ortak veri tabanlarından yararlanılacak ve Trafik Güvenliği Analiz Sistemi'ne yeni özellikler eklenecek.

MOBİL TIKLARLA 75 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Programda sürücülerin kurallara uyumunu artırmanın yanında trafik eğitimi de önemli bir yer tutuyor. Mobil trafik eğitim tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com