Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

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Rusya'da bir kişinin milyonluk lüks Maybach otomobilini odun taşımak için kullanması dikkat çekti. Genellikle konforu ve prestijiyle öne çıkan araçla odun taşınması, alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı.

LÜKS OTOMOBİLLE ODUN TAŞIDI

Rusya'da varlıklı olduğu belirtilen bir kişi, lüks Maybach marka otomobilini odun taşımak için kullandı. Pahalı otomobilin günlük bir taşıma işinde tercih edilmesi şaşkınlık yarattı.