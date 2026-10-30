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Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

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Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın Haber Videosunu İzle
Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
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Rusya'da bir kişi, lüks Maybach marka otomobilini odun taşımak için kullandı. Genellikle konforu ve prestijiyle öne çıkan otomobilin bu şekilde kullanılması, alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı.

Rusya'da bir kişinin milyonluk lüks Maybach otomobilini odun taşımak için kullanması dikkat çekti. Genellikle konforu ve prestijiyle öne çıkan araçla odun taşınması, alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı.

LÜKS OTOMOBİLLE ODUN TAŞIDI

Rusya'da varlıklı olduğu belirtilen bir kişi, lüks Maybach marka otomobilini odun taşımak için kullandı. Pahalı otomobilin günlük bir taşıma işinde tercih edilmesi şaşkınlık yarattı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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