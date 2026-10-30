Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz Haber Videosunu İzle
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Genelkurmay Onursal Başkanı Konstantinos Floros, katıldığı canlı yayında Doğu Akdeniz ve Türkiye-Libya mutabakatı üzerinden Ankara'yı hedef alarak, "Gerekirse anlayacakları şekilde sahada karşılık veririz" sözleriyle küstah bir tehditte bulundu.

  • Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı emekli general Konstantinos Floros, ANT1 televizyonunda Türkiye-Libya mutabakatı ve Yunanistan-GKRY elektrik ara bağlantı kablosu projesini değerlendirdi.
  • Floros, Türkiye'nin kıta sahanlığını koruma hamlelerini istikrarsızlık olarak nitelendirerek gerekirse 2020'de olduğu gibi sahada karşılık verileceğini söyledi.
  • Floros, Atina'nın Kasım ayı başında Kandiye deniz istasyonu üzerinden yeni bir NAVTEX yayımlayacağını ve bölgedeki Fransız araştırma gemisini sahada destekleyebileceklerini öne sürdü.

Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı ve K Grubu danışmanı emekli general Konstantinos Floros, katıldığı canlı yayında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalara imza attı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumundan rahatsız olan Floros, sınırları aşan söylemlerle sahada karşılık verme tehdidinde bulundu.

"SAHADA ANLAYACAKLARI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ"

Yunanistan merkezli ANT1 televizyonunun ana haber bültenine konuk olan Floros; Türkiye- Libya mutabakatı ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik ara bağlantı kablosu projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin kendi kıta sahanlığını koruma hamlelerini "istikrarsızlık" olarak nitelendiren emekli general, şu küstah ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu tür davranışlarda bulunuyordu. Yaptıklarını unuttuk mu? Bu tür şeyleri dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet yapmaz. Dolayısıyla Türkiye kendi bildiği gibi hareket edecektir. Biz ise işimizi bildiğimiz gibi yapacağız; elbette bu tür işler için temel araç olan uluslararası hukuka dayanarak ve gerekirse 2020'de yaptığımız gibi sahada varlığımızı göstererek. Defalarca yineliyorum, burada da söylediğim gibi, sahada bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz, yöntemini de biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki gerekirse anlayacakları şekilde sahada karşılık veririz. Bunu da başarıyla yaparız."

FRANSIZ GEMİSİ VE NAVTEX VURGUSU

Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ile çok açık bir mesaj verdiğini kabul eden Floros, Atina yönetiminin Kasım ayı başında Kandiye (Heraklion) deniz istasyonu üzerinden yeni bir NAVTEX yayımlayacağını öne sürdü. Bölgede bulunan Fransız araştırma gemisine dikkat çeken Yunan general, "Türkiye herhangi bir eylemde bulunursa, Fransız gemisini sahada destekleme kapasitesine sahibiz" iddiasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN MISIR DİPLOMASİSİNDEN RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin Doğu Akdeniz denkleminde Mısır ile yürüttüğü diplomatik temaslara da değinen Konstantinos Floros, Türkiye'nin kendi ayağına kurşun sıktığını iddia ederek; "Bunları göreceğiz, tetikte olmalıyız, rakibin sahaya sürdüğü tüm araçlar ve yöntemlerle, ulusal çıkarları savunarak sahaya inmeye hazır olmalıyız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı

İstanbul'dan havalanan uçakta kabus anları
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?
Haberler.com
2000

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıYasar Akyuz:

onlar konuşur biz yaparız

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Ne yaptiniz

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıbyznyjfjtz:

içimizdeki ayrık otları konuşuyor.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Yilmaz bu ne? Kazıktır ağım! Fazla ötüyorum diye, birazdan üstüne oturtacaklar ağım

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Vatan için ne yapılması gerekirse onu yaparız!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Mutluay:

kaşınmaya devam ediyor Yunan

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbababak0606:

işine bak laa

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEngin AKŞAHİN:

Oğlum bak git

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Gulay:

bence sahada konusalim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun

Ankara'daki zirveye damga vuran teklif: Rusya da teşkilata katılsın
Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar

Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor?

Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazar yerine dalmaya çalıştı! Esnaf müdahale etti

Pazarın beklenmedik misafirleri! Sürü halinde girmeye çalıştılar
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

Bahçeli ile yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek